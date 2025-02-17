酒後看不順眼互嗆叫囂／竹聯、松聯鬥毆 2傷10送辦

竹聯幫弘仁會陳姓成員等4人與松聯幫柯姓男子等6人，互看不順眼爆發衝突。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/02/17 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫弘仁會陳姓成員等四人日前到台北市大安區某酒店狂歡，結束離去時與松聯幫柯姓男子等六人相遇，雙方僅因互看不順眼爆發鬥毆，造成柯男一方二人遭砍傷，警方趕抵先協助傷者送醫，並將柯男一方逮捕送辦，於上週五再將陳等四人拘提到案，依違反組織犯罪條例、殺人未遂等罪嫌送辦。

大安警分局調查，陳、柯雙方人馬等十人本月八日凌晨，各自在台北市大安區忠孝東路四段威斯汀酒店飲酒，雙方清晨消費結束在該酒店樓下相遇後，因互看不順眼相互嗆叫囂，進而爆發肢體衝突，混亂中，竹聯幫弘仁會四十歲陳男持摺疊刀，刺傷松聯幫卅歲柯姓及廿二歲黃姓成員，造成二人腿部、腹部濺血。

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據了解，警方獲報出動十多名快打警力到場時，雙方已各自鳥獸散，僅剩柯男一方等四人在場，隨後通報救護車前來，將傷者柯、黃送往國泰醫院救治，所幸沒有生命危險，同一時間再將盛姓、謝姓男子查緝到案，警詢後將六人依組織、妨害秩序等罪嫌送辦。

由於仍有弘仁會陳嫌等四人在逃，警方組成專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，持續追查這四人下落，上週五見時機成熟後持拘票、搜索票，於台北市大安、文山區，將陳、林、黃、魏等四人拘提到案，警方詢後依組織、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方強調，本月十四日開始進行為期十天的「靖城掃黑」專案勤務，不容許任何戕害治安行為，將強勢掃蕩不法勢力，另針對飲酒處所及易滋事治安顧慮場所加強臨檢盤查。

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