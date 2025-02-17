新光三越本部長︰也很想知道原因

新光三越營業本部長曹美虹召開記者會，說明後續處理過程。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/17 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆共造成四人罹難、三十七名輕傷重者，新光三越營業本部長曹美虹昨天召開記者會，受訪時一度哽咽，鞠躬感謝警消醫及眾多無名氏協助，對於為何會發生氣爆原因至今未明而遭質疑，她表示，「新光三越也很想知道原因」， 會全力配合檢調調查，至於何時拆除十二樓被炸開外牆？曹美虹表示，事發當天已先把一樓處理，因為十二樓有一些危險的東西需要局部搭鷹架才能拆除，近期就會處理。

此外，目前受傷住院前天本傳出剩十人，但其中一人是轉去北部醫院，因此目前住院還有十一人，其中澳門二歲女童頭部重創，日前在中國醫藥大學附設醫院緊急開顱減壓手術做腦壓監測，院方表示，持續在加護病房治療，目前生命徵象穩定，術後一週是關鍵期；至於頭部受傷送台中榮總的姜姓樓管的病況，中榮表示，因為研判頭部外傷會在第三天腦水腫會較為嚴重，目前用鎮定劑讓腦細胞好好休息；而姜姓樓管的二姊請外界不要打擾他們，新光三越也保證弟弟的工作權不會受損。

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營業本部長曹美虹昨天表示，新光三越持續投入各項善後工作，已啟動多項關懷措施。

由於外界傳出施工時是派遣工在施工，而且有工人說前一天有聞到瓦斯味有通報，天然氣業者也要求新光三越說明為何擅自切割管線，對此，曹美虹強調，所有施工廠都是簽約廠，都是合法的，而新光三越秉持負責任態度，配合檢警調查釐清事故原因，絕不逃避責任 。

曹美虹並表示，整個新光三越繫上黃線部份都是管制區，人都不能進來，廠商清點財損問題目前不會發生，不管是廠商還是任何人，該負的責任新光三越都會負。

每位罹難者發一一○○萬慰問金

此外，由於新光三越發放每位罹難者一一○○萬的慰問金，至於傷者，新光三越表示，在第一時間都已經發出，後續則依醫療情形進行協助。

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