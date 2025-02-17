台中新光三越氣爆 火調連4天重建現場

照片顯示天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常。 （民眾提供）

2025/02/17 05:30

初步定調瓦斯肇禍 但天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中新光三越氣爆釀四死三十七傷慘劇，雖初步定調是瓦斯惹禍，但因截至目前仍有數名工人重傷住院，施工期間到底是哪個環節出錯，將視工人復原狀況逐一釐清，而消防局也不敢大意，已連續四天進入現場採證「重建現場」，希望儘快鞏固相關事證，釐清案發原因。

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施工未向消防局申請

消防署報告指出，新光三越整修工程預計本月十日到三月十二日施工，未向消防局申請，工班十日進駐十二樓進行拆除工程，氣爆波及九至十三樓，消防設備被破壞，建築結構的十一、十二樓外牆被破壞、剝落，建物內樑柱、電梯受震波影響，建築結構、使用安全風險都要檢視評估。

彙整目擊工人描述，氣爆前的上午十點半，現場工人見廠商用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時發生爆炸；也有機電人員說，十一點前後聽到廠商詢問瓦斯管線開關位置，不久後機電人員聞到瓦斯味，十一點半發生爆炸，此裝修與爆炸案有相關性。

台中地檢署組成專案小組，迄昨日已陸續訊問工班、新光三越、欣中天然氣公司等十八人，初步定調「瓦斯氣爆」為肇因，目前要釐清施工時是否把瓦斯管切除或移置，造成瓦斯外溢引發氣爆，而現場瓦斯管路及管線氣爆後照片也曝光，顯示天然氣管線外觀及封塞塞頭均完整正常，由於現場有工人表示，有人切割瓦斯管，也有人聞到瓦斯味廿分鐘後爆炸，為了要釐清工班施工時，到底是哪個環節出問題，抑或是「誰犯了錯」，因目前仍有數名工人重傷住進加護病房，將視工人復原狀況逐一釐清，檢方則要求同步「重建現場」，除轄區警方外，也指示消防局火調科，針對案發現場仔細採證。

火調人員連同昨天已連續四天進入現場蒐證，不放過任何一個細節，務求火調報告內容能夠還原現場，相關氣爆發生原因，希望能在審慎小心查證前提下，儘快完成火調報告。

台中新光三越氣爆，消防局連續四天進入現場採證，希望儘快釐清原因。 （資料照）

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