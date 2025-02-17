高雄殺人魔案 尋獲10衣褲／11天撈63殘骸 撈到燒過血衣

潛水人員打撈出有明顯焚燒痕跡，且疑有血跡衣物。 （民眾提供）

2025/02/17 05:30

〔記者洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕高雄人魔張介宗涉嫌殺害黃姓大嫂、楠梓林婦及左營張婦等三婦人並分屍，遭羈押的張嫌始終不承認犯行，警方昨天在前鎮河打撈有重大進展，潛水人員撈出一個裝了十件衣物塑膠袋，其中兩件明顯被焚燒且疑帶有血跡，懷疑是被害人或張嫌做案血衣，另也找出九塊疑為皮膚、人體及骨頭的組織，一併帶回化驗。

高雄警方、警光潛水救難協會、消防局、高雄港警等單位，昨天連續第十一天前鎮河及第五船渠打撈作業，白天因天氣晴朗，三名潛水人員針對先前中山大學副教授田文敏以聲納探測的區域進行搜索。

請繼續往下閱讀...

根據聲納圖資顯示成功橋下有兩處圓球物體，其中一處為石塊，中午在另一處水下找到圓球物體兩個的袋子，打撈上岸查看，發現內裝了五件衣服、五件褲子，其中有兩件衣服有明顯火燒灼痕跡，且疑帶有血跡，不排除是凶嫌或被害人的衣物。

與死者張婦衣服雷同

警方透露，昨天打撈出十件用黑色塑膠袋包裝的衣服、褲子，其中一件水藍色衣服有燒灼及疑帶有血跡，這件衣服與張介宗、左營張婦一起進入張宅時的衣服雷同，這件可能的凶衣，警方在搜索張宅時毫無所獲，一直被檢警視為關鍵證物之一。

潛水人員昨天還找到七塊皮膚組織、一塊人體組織及一塊二乘以七公分骨頭，一併帶回化驗；另有塊圓形物一度疑為頭顱，經打撈證實為光碟片。

凶嫌大嫂殘骸未尋獲

警方目前累計已打撈出六十三塊人體組織，其中卅五塊證實為林婦遺骸，另兩塊為張婦所有，另名被害人凶嫌的黃姓大嫂肢體殘骸至今尚未尋獲。

潛水人員打撈出有明顯焚燒痕跡，且疑有血跡衣物。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法