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    北市警網巡 逮到南部警販毒

    嘉義縣警察局劉姓警務員上網販毒被逮將免職。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣警察局劉姓警務員上網販毒被逮將免職。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/16 05:30

    曾任所長 兩大過免職

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕四十二歲嘉義縣警局保安科劉姓警務員疑缺錢鋌而走險，涉嫌在網路群組販賣二級毒品安非他命，遭台北市警大安分局鎖定，雙方談妥價格，約定前天中午在嘉義市交易，劉員現身時遭逮，北市警方從他身上起獲一包安非他命約三．四公克，訊後法辦。事發後，嘉縣警局將劉員記兩大過免職。

    據了解，劉員從警近廿年，曾在高市警局服務，在嘉縣警局服務十七年間歷任巡官、派出所長，個性獨來獨往，與同事互動不多。

    嘉警：前已列管報檢偵辦

    嘉縣警局表示，劉員是該局風紀列管人員，今年初發現他疑因缺錢，涉嫌在網路以暱稱採取面交或郵寄方式販毒，因事態嚴重，報請嘉義地檢署指揮偵辦，以釐清毒品來源及交易對象。

    嘉縣檢警進一步蒐證期間，台北市警大安分局安和路派出所員警執行網路巡邏時，發現社群群組有販賣安非他命訊息，員警與對方約定好毒品交易價格。

    前天中午，雙方抵達嘉義市的面交地點，北市警確認對方是毒販後，亮出身分將劉壓制逮捕，在其身上查獲三．四公克安非他命，清查身分時赫然發現抓到自己人，仍於訊後送辦，並通報嘉義縣警局。

    嘉義縣警局督察長陳至瑋表示，劉員知法犯法，影響警譽重大，秉持「不掩飾、不避重、不護短」態度，全力配合及協助調查，除追究相關人員考監責任，並依警察人員人事條例召開考績會將劉員記兩大過免職，嚴懲不貸。

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