助運億元海洛因來台 泰籍首謀 求處無期徒刑

近25公斤的海洛因夾藏在塑膠裝飾花盆內。（警方提供）

2025/02/16 05:30

從馬來西亞走私25公斤

〔記者周敏鴻／桃園報導〕一個跨國運毒集團，透過人在台灣的宋姓泰籍失聯移工與台灣販毒集團搭上線，宋男還找來同鄉「阿隆」負責在台收取從馬來西亞寄來台灣的毒品包裹，去年十一月毒包裹抵達桃園國際機場遠雄快遞專區，雖然已將市價約一億元、總重廿四．八公斤的第一級毒品海洛因夾藏在塑膠裝飾花盆內，仍被海關察覺有異破獲，幸未流入市面。桃園地檢署昨依違反毒品危害防制條例，將首謀宋男及阿隆二人起訴，對宋男具體求處無期徒刑。

夾在塑膠裝飾花盆闖關

檢方調查，四十二歲宋男與四十歲阿隆原為同一間工廠聘用的移工，兩人因此熟識，有吸毒惡習的宋男逃逸後，與過去在家鄉結識的販毒集團成員取得聯繫，又透過對方結識台灣販毒集團成員，共謀從馬來西亞走私海洛因來台牟取不法利益，宋男找來也從工廠逃逸的阿隆擔任包裹收件人。

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台北關攔下 未流入市面

去年十一月間，馬國運毒集團將廿四．八公斤海洛因分裝成八十六包，夾藏在塑膠裝飾花盆內，分成包裹五箱寄來台灣，同月八日抵達桃園國際機場遠雄快遞專區，財政部關務署台北關人員執行X光儀檢視時，發覺包裹內商品可疑，查驗赫見毒品，航空警察局逮捕宋男與阿隆，訊後收押。

桃園地檢署昨依毒品危害防制條例起訴二人，認定宋男涉案重大、犯後態度惡劣，具體求處無期徒刑；阿隆落網後配合檢警通知宋男出面，檢方從輕請求法官量處十五年有期徒刑。檢警正持續追查尚未到案的相關販毒集團成員。

泰籍失聯移工宋姓男子（灰衣者）協助走私億元海洛因來台，找來同鄉阿隆（紅衣者）當包裹收件人。（警方提供）

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