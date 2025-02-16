為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    路過見澳門母抱稚女大哭 勇護送醫／熱血男連闖紅燈、公車道搶命

    蔡先生說，當時一心只想救人，沿途狂喊「請讓路，我要救人」，用路人也都很客氣，禮讓他先行。（記者張瑞楨攝）

    蔡先生說，當時一心只想救人，沿途狂喊「請讓路，我要救人」，用路人也都很客氣，禮讓他先行。（記者張瑞楨攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕新光三越台中中港店十三日氣爆，造成澳門籍一家四代七人二死五傷，祖父與祖母死亡，傷勢最重的二歲女童，目前昏迷指數三。事發時，蔡先生剛好開車經過新光三越，見女童媽媽抱著渾身是血的稚女大哭，蔡趕緊載送父母與女兒三人疾奔醫院，沿途狂喊：「請讓路，我要救人！」不斷闖紅燈與超車，還衝入公車專用道；蔡男受訪說，當時只想救人一命，希望女童能脫險。

    狂喊：請讓路，我要救人

    客運司機退休的蔡先生，當天駕駛白色BMW轎車外出購物。他說，突然聽到轟然巨響，見大片墜落物掉落，他從市政北七路右轉惠來路，看到媽媽抱著渾身是血的女兒大哭，情緒激動，爸爸也手足無措，他放下車窗問這對父母：「要不要幫忙送醫？」二人迅速抱著女兒上車。

    他說，焦急的父母身上沾滿血和灰塵，不過狀況還好，但渾身是血的女童，頭部嚴重受創，上車時已無意識。女童父母在車上告訴他，事發時女兒是由祖母（已罹難）抱著。

    蔡先生說，路上有很多車輛，但救人第一，他沿路幾乎沒停下來，有稍微違規一下，並放下車窗向路人、汽機車駕駛按喇叭，大喊「請讓路，我要送醫救人」，用路人都很客氣，禮讓給他先行，他打開警示燈沿途闖紅燈，還走公車專用道，一路衝向澄清醫院。

    女童經初步急救後，轉至中國醫藥大學附設醫院，目前昏迷指數三。

    蔡先生相當女童的傷勢，盼她能渡過難關，他說，這起意外是單一事件，台灣是好地方，遇到事故政府也會給予很大協助，還是很適合外籍人士前來旅遊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播