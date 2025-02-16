路過見澳門母抱稚女大哭 勇護送醫／熱血男連闖紅燈、公車道搶命

蔡先生說，當時一心只想救人，沿途狂喊「請讓路，我要救人」，用路人也都很客氣，禮讓他先行。（記者張瑞楨攝）

2025/02/16 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕新光三越台中中港店十三日氣爆，造成澳門籍一家四代七人二死五傷，祖父與祖母死亡，傷勢最重的二歲女童，目前昏迷指數三。事發時，蔡先生剛好開車經過新光三越，見女童媽媽抱著渾身是血的稚女大哭，蔡趕緊載送父母與女兒三人疾奔醫院，沿途狂喊：「請讓路，我要救人！」不斷闖紅燈與超車，還衝入公車專用道；蔡男受訪說，當時只想救人一命，希望女童能脫險。

狂喊：請讓路，我要救人

客運司機退休的蔡先生，當天駕駛白色BMW轎車外出購物。他說，突然聽到轟然巨響，見大片墜落物掉落，他從市政北七路右轉惠來路，看到媽媽抱著渾身是血的女兒大哭，情緒激動，爸爸也手足無措，他放下車窗問這對父母：「要不要幫忙送醫？」二人迅速抱著女兒上車。

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他說，焦急的父母身上沾滿血和灰塵，不過狀況還好，但渾身是血的女童，頭部嚴重受創，上車時已無意識。女童父母在車上告訴他，事發時女兒是由祖母（已罹難）抱著。

蔡先生說，路上有很多車輛，但救人第一，他沿路幾乎沒停下來，有稍微違規一下，並放下車窗向路人、汽機車駕駛按喇叭，大喊「請讓路，我要送醫救人」，用路人都很客氣，禮讓給他先行，他打開警示燈沿途闖紅燈，還走公車專用道，一路衝向澄清醫院。

女童經初步急救後，轉至中國醫藥大學附設醫院，目前昏迷指數三。

蔡先生相當女童的傷勢，盼她能渡過難關，他說，這起意外是單一事件，台灣是好地方，遇到事故政府也會給予很大協助，還是很適合外籍人士前來旅遊。

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