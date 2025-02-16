好消息! 24歲男樓管頭重創 術後恢復意識

台中新光三越大爆炸瞬間，路人跑離之後，黑色轎車也顧不得紅燈，違規左轉駛離現場。（民眾提供）

2025/02/16 05:30

氣爆前十分鐘才傳照給姊

〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕台中新光三越百貨十三日發生嚴重氣爆事故，目前仍有十人住院，其中二十四歲姜姓樓管在氣爆前十分鐘，才傳照片給姊姊，隨後突發的氣爆造成他頭部重創、多處骨折，緊急開刀後已清醒，家屬擔心他受傷後無法工作，昨前往台中榮總探視的總統賴清德要家屬放心，醫療團隊會全力醫治，也請市府及新光三越保障工作權。

總統要市府協助保障工作權

總統到台中後，先到林新醫院探望顏姓保全（四十三歲）及陳姓機電員工（廿八歲），二人躺臥病榻看到總統前來，均稱「爆炸太過震驚，受到驚嚇」，總統扶著病床把手給予關懷鼓勵。

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賴隨後轉往中榮，中榮院長傅雲慶說明，姜姓樓管氣爆前才傳照片給二姊，說他在十一樓很興奮，沒想到十分鐘後失去聯絡，受傷到院時有嚴重頭部外傷、多處骨折、呼吸不順，醫檢發現顱骨眼眶、顳骨、及頸椎第五、七節骨折，兩側顱內出血，因出血量不多，送加護病房觀察，但當晚意識改變，立即緊急手術，裝置顱內壓監視器。

傅雲慶說，當天傷者腦壓變高二十五mmHg（正常十五以下），給藥後降到十三、十四mmHg，前晚清醒後，能認人，但插管無法言語，由於情緒激動，因此給予鎮定劑，讓腦細胞休息，預計下週二、三慢慢停藥恢復，審慎樂觀會恢復得不錯，神經功能則要到完全清醒才能有效判斷。

隔壁工地保全 被砸中左大腿

林新醫院院長黃永鎮說，住院的顏男為新光三越隔壁工地保全，爆炸後遭掉落的招牌、玻璃砸中左大腿，撕裂傷深達十公分，下週要開刀二次縫合，傷口無感染就可出院；陳男為北部機電工班員工，南下支援裝修，在美食街樓層遭爆炸燒傷左手腕及雙膝，另三名同事分別有五十八．五％到三○％面積燒燙傷，轉院到外縣市。

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