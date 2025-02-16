罹難者補償金一千一百萬

新光三越百貨氣爆案，造成多人傷亡事件，澳門罹難者家屬前往現場召魂前，有民眾到場獻花致哀。（記者廖耀東攝）

2025/02/16 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕新光三越台中中港店十三日氣爆，造成四死卅六人傷。新光三越昨天表示，提供每位罹難者家屬一一○○萬元補償金（含慰問金、保險理賠等）。昨天有民眾前來新光三越旁的人行道放水仙、雛菊等花束致哀；澳門籍死傷者的家屬，昨天下午到事故現場招魂，新光三越員工撐黑傘遮蔽外人視線，法師搖鈴誦經，氣氛顯得肅穆，歷時約半小時結束。

這場事故造成來台旅遊的澳門籍一家七口二死五傷，死者是五十六歲鄧姓祖父與五十八歲盧姓祖母。澳門治安警察局證實，罹難的鄧男為退休警員，廿四歲女童父親是現任澳門特警；家屬低調地透過載女童就醫的蔡先生，向外界表達不希望被打擾。

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新光三越昨天下午開記者會，營業本部長曹美虹表示，目前傷者還有十人住院，有轉院、看護等需求，會積極安排，也啟動員工的心理支持計畫，另針對員工或網友質疑，氣爆後公司未立即廣播，反而先安撫VIP室的客人，她強調並非如此，「每一個客人都是我們的心肝寶貝，有啟動緊急疏散」。新光三越公關協理張家齊說，每一樓層都有專區，每區都有同仁在服務，每一個同仁都在自己責任區疏散和安撫客人。

初查事發前，有工人聞到瓦斯味後的二十分鐘氣爆，曹美虹對此表示，事故原因由檢方調查中，當時巡檢時沒有此一異狀，至於是否為瓦斯（天然氣）管路內的殘氣引起氣爆？待偵查出爐後再追究責任。

新光三越承諾員工帶薪休假

專櫃、攤位員工 展開協商

曹美虹說，停業期間員工帶薪休假，對於專櫃、攤位員工安排，會與員工及廠商協商出好的結果；公司成立意外事件受害人○八○○專線，從十四日傍晚五點到昨天下午三點，已接到二十二通電話，大部分是銷售物品未取貨，公司會安排專人解決。

台中市勞工局說，官網已設「新光三越爆炸事件勞動權益專區」，勞工有問題，可打市府一九九九專線或至勞工局網站查詢。

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