總統探視新光三越氣爆傷者：中央協助地方做好工安

總統賴清德到台中榮總探視在新光三越爆炸案中受重傷的24歲姜姓樓管。（取自總統官方臉書）

2025/02/16 05:30

〔記者黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕總統賴清德昨天至林新醫院、台中榮民總醫院，探視新光三越中港店氣爆事故傷者，賴清德希望行政院長卓榮泰要求相關部會，協助地方政府做好工安工作，每個工程都要注意到整個流程，避免發生工安意外造成人員傷亡。

4死36傷 10人住院中

台中市長盧秀燕趕到林新醫院陪同總統探視，盧當時未對外發言，事後聲明指出，感謝總統關心傷者，氣爆意外對民眾影響甚巨，需要中央地方攜手提供關懷與協助；災難發生時市府全面動員投入救援行動，統計至十五日計有四人罹難、三十六人輕重傷，其中十人持續住院治療中。

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賴清德說，台中新光三越百貨的意外，國人都非常關注，造成多人傷亡非常難過，所以前天（十四日）院長卓榮泰已指示消防署跟衛福部，配合中市府做好消防救災跟醫療照護工作，卓先到台中關心受傷病患，他再度前來，祝福他們早日康復，也藉機會感謝市府團隊及消防救災人員、全體醫療人員、見義勇為的民眾志工，全心全力投入救災。

賴清德指示，未來要要求相關部會，協助地方政府做好工安工作，因為每次工安都造成多人傷亡，每次意外都是社會損失，也對家屬造成很大傷害，未來我們要加強避免工安事故，每個工程要注意到整個流程，避免再發生事故造成人員傷亡，也避免造成家屬及對社會的衝擊。

衛福部政務次長林靜儀說，目前看到傷者都是肉眼可見的傷，面對這次工安重大事件，工作人員、顧客，路人，可能產生心理創傷，出現驚恐、情緒問題，衛福部會給予心理協助，對住院傷患也會協助，由社工連繫，提供心理諮商及輔導。

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