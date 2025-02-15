台中新光三越爆炸4死34傷 卓揆探視傷者

針對新光三越百貨氣爆案，行政院長卓榮泰提出五點指示。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆釀四死卅四傷，行政院長卓榮泰昨天到台中市聽取事故救援及應變報告，並探視傷者。被問及國民黨立委王鴻薇刪除消防預算一事，卓榮泰表示，政府要把善後工作做好，對罹難者做到最好的關懷與安排，為傷者提供最好醫療服務，至於被刪除凍結消防預算，「我們會努力！」

回應消防預算被凍刪

「我們會努力！」

卓榮泰指出，他要求部會特別注意，絕對不要發生（氣爆後）第二次影響與危險，確保大樓工作的安全；新光三越停業期間，會請勞動部協同地方政府對勞工生活妥善照顧，不要讓勞工生活陷入困難。卓揆並說，這時候要團結，相信國人都是這樣的心情，期待給予中央及地方政府、業主更多鼓勵，才是好方法。

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要求業者停業期

勿讓勞工生活陷困難

卓榮泰昨在內政部長劉世芳等人陪同下，到勞動部勞動力發展署中彰投分署聽取氣爆事故簡報，台中市副市長鄭照新、民進黨籍立委何欣純、蔡其昌等人陪同。

何欣純表示，希望未來應慎重盤點百貨商場法規，要求業者工程申請程序步驟，並且督促與稽查，不要又一次發生教訓才來檢討；蔡其昌說，業者沒有依照法規提出施工申請，這麼大的企業若忽略相關法規，凸顯很大的問題，立法院要修法加重處理，中央跟地方政府都要思考如何落實。

會後卓榮泰在衛福部次長周志浩等人陪同下，到澄清醫院探視傷者，他感謝院方醫護照顧得很好，有家屬住台北希望就近照顧，只要狀況適合移動，院方會盡快來安排；對於澳門籍傷者也表達最大的關心，他說，受傷的曾祖母心情平和，雖痛苦但面帶笑容，卓同時提醒要注意澳門籍旅客親屬往來探視的交通安全。

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