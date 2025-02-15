台中新光三越爆炸／盧秀燕要求新光三越天天露面說明

台中新光三越發生氣爆造成四死卅四傷悲劇，都發局一早前來貼公文勒令停業，剩清運工作人員於門外進出。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 05:30

〔記者黃旭磊、蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越（中港店）十三日發生氣爆造成四死卅四傷悲劇，台中市政府昨天在該百貨大門口張貼勒令停業公告，限期一個月內改善完成，若屆期未改善，將連續開罰並勒令繼續停業，直到改善為止；台中市長盧秀燕對新光三越提出兩大要求，包括每天露面向社會大眾說明處理進度及事宜，不能自己悶著頭幹。

氣爆導致該百貨公司大樓電梯受損嚴重，牆面與電梯門板變形，市府官員張貼勒令停止使用及「注意掉落物」公告後，業者火速清除台灣大道旁的碎玻璃、天花板等散落物，昨天下午再動用吊車拆除玻璃帷幕外露鋼體。

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盧秀燕要求，新光三越須成立「受害者服務窗口」，也要每天對外公開說明進度，不能悶著頭幹；她說，市府接獲很多受害者描述爆炸當時急著逃生過程，也有員工櫃姐打電話求助，憂心未來的生計勞動權益，不知如何爭取。

盧秀燕說，新光三越雖有撫卹案，提供百萬元給罹難者及傷者十萬元慰問金，但不少傷者是重傷，十萬元是否足夠支付後續醫療？新光三越除了每天向社會大眾說明處理進度之外，即日起還應成立受害者服務窗口，公布聯絡方式及主責人員。

新光三越營業本部長曹美虹說，勒令無限期停業後，除部份留守幹部及安全人員上班外，其餘台中三百多名員工均「帶薪休假」，且成立受害人專線電話，提供即時諮詢與後續追蹤服務，未來也會每天對外說明。

台中市政府都市發展局長李正偉表示，新光三越違反建築法規定，未維護建築物合法使用與其構造及設備安全，建築物有危害公共安全之虞，已依同法開出三十萬元罰鍰，並限期改善。

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