台中新光三越爆炸／不知業者裝修就沒責任？ 議員：中市府是監管不力或選擇忽略

台中新光三越氣爆案第二天，外牆升起大型吊車，進行拆除作業。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆釀成四死卅四傷，是國內百貨史上最嚴重公安事故，未料該公司內部裝修，竟未通報台中市政府，市府對業者事先就公布要裝修停業也不知情。台中市議員痛批，業者有公告全面裝修，市府竟稱毫不知情，總是在第一時間撇清卸責，是監管不力，還是選擇性忽略？

台中市議員江肇國、張家銨痛批，這次業者並非整修單一店面，是整條美食街裝修，除美食街業者各自公告，新光三越也發文公告改裝出清訊息，連一般顧客都知道裝修訊息，僅市府「完全不知情」，到底是監管不力，還是選擇性忽略？

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台中市議員陳淑華也指出，台中發生衛爾康大火、阿拉夜店大火後，台中市對建築物使用非常嚴格，這麼大的百貨公司，竟能不申請裝修，市府也完全狀況外。

裝睡式管理 嚴重影響公安

三人痛批，此事暴露出市府對百貨商場內部裝修監管的漏洞，並質疑過去是否也有類似的大規模裝修，市府卻未依法稽查，這種「裝睡式管理」已經嚴重影響公共安全，市府不應只在出事後切割責任，應確實要求百貨等公眾進出的企業落實申報制度，立即盤點台中所有的大型百貨、商場的裝修紀錄，釐清是否還有未申報的情況。

此外，事故後也有人質疑台中市政府就在台中新光三越隔壁，台中市長盧秀燕現場勘災慢半拍。市議員黃守達說，氣爆案傷亡慘重，市民應更想看到盧市長在第一時間承擔責任，市政府發揮功能或提供必要的協助，但盧習慣逃避卸責，除了要求新光三越「天天露面說明」外，市府更應該善盡各項責任。

盧秀燕對此回應稱，以救災為優先，不回應政治問題。

李正偉說，全市有百餘家大型賣場，即使百貨業者有內部公告，公部門確實難以一一掌握，依照法規，業者就是要在施工前提出申請，完備所有法定程序，呼籲業者務必依規行事；李表示，昨起已針對百貨與大型量販店展開稽查。

新光三越營業本部長曹美虹對於沒有申請裝修一事，表示是有「時間差」，虛心接受及配合市府處罰。

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