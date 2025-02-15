台中新光三越爆炸／建築師：幸好氣爆威力破窗噴出 否則更嚴重

台中新光三越爆炸後，趕抵的消防員用熱顯像儀搭配空拍機搜索時，並未發現火焰燃燒。（台中消防局提供）

2025/02/15 05:30

百貨公司密閉施工 一旦瓦斯外洩易累積爆炸濃度…

〔記者吳仁捷／台北報導〕新光三越台中中港店發生氣爆，造成重大傷亡。知名建築人謝昆霖在臉書發表看法，表示密封隔離施工區因有火源引爆外洩的瓦斯，加上百貨外牆是乾式施工，將一片片水泥牆與玻璃掛上後鎖緊，而外牆因高壓氣體外爆噴落，否則恐釀成營業區更慘重的損害；他表示，是依建築專業推理，透過照片讓大眾了解氣爆意外的現象原理，實際狀況靜待調查。

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不過謝昆霖也發出警訊，指台中這幾年頻傳重大工安意外，前有興富發吊車砸捷運、捷運撞吊臂事件，到跨年煙火近距離爆炸致民眾奔逃受傷、新光三越瓦斯氣爆，並造外牆噴落道路事件，而在他的生活圈，近半年也發生兩起重大的街邊商店大火，台中市已出現明顯的都市治理警訊。

謝昆霖畢業於東海大學建築系，以建築人身分跨足人工智慧、長照等領域。他在臉書提到：「為什麼拆除裝潢引發氣爆，可以把一整層的外牆炸出一堆洞？」這要從百貨公司的嚴苛施工環境談起，施工期間聲音、味道、粉塵不能跑出，因此密封隔離施工區，而工地材料具高揮發性、燃點低、粉塵狀等危險性，美食街施工的工區瓦斯探測器疑被拆除，導致外洩瓦斯累積，當百貨營業場所運轉，瓦斯持續洩漏濃度達足以爆炸濃度，工區小火花都足以引發氣爆；因為滿室瓦斯遭點燃受熱快速膨脹，就像瞬間吹爆氣球。

乾式施工外牆 遇爆噴飛威脅路人

至於為何新光三越外牆整個被炸開？謝昆霖說，疑歸因於鋼構乾式施工外牆，他從災後照片解說，從照片看到露出鋼骨結構，上面沒有任何水泥或鋼筋，外牆遭掀開部份像是折紙、貼上去的，就是典型「乾式施工」外牆。

施工過程直接將工廠做好的一片片外牆、玻璃「掛上去、鎖緊」，縮短工時、也能耐震、耐颱風、大雨，也經過嚴格測試，但由於外牆很重，從高處墜落，一定會釀成傷亡。

反觀氣爆瞬間影片，看到飛落材料一片片「噴」出來，佐證它沒有抵擋由內向外的壓力，外牆擋不住外爆的力量噴掉了，所幸高壓高溫氣體朝外噴出，若高壓高溫氣體順樓梯、電梯垂直管道上下齊噴，電梯外門、各樓層室內災難可能不僅於此。

台中新光三越爆炸隔日，現場仍有大批廢棄物等待清運。 （記者廖耀東攝）

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