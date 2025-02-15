台中新光三越爆炸／切瓦斯管聞到味 20分鐘後爆炸

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2025/02/15 05:30

消防局長：疑管路內殘氣外洩 施工關閉消防警報器 開罰！

〔記者蘇孟娟、許國楨、蔡淑媛、張瑞楨、鄭景議／綜合報導〕新光三越台中中港店前天發生氣爆，經統計共造成四死卅四傷。台中市消防局等單位調查顯示，天然氣（瓦斯）外洩導致氣爆的可能性最高，中市消防局長孫福佑進一步認為，找不到其他可能原因，懷疑管路內的殘氣外洩，且當時自動消防警報器關閉；消防署昨向行政院長卓榮泰簡報時指出，氣爆前的上午十點半，有工人看見廠商切割瓦斯（天然氣）管線，十一時有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線的開關位置，不久後聞到瓦斯味，廿分鐘後的十一時半就發生爆炸。

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氣爆之後，消防局用熱顯像儀偵測現場溫度，未發現火焰燃燒，孫福佑說，氣爆通常會伴隨燃燒，現場未見火光，氣爆不久現場溫度就降到廿四度，甚至十九度，他認為是管線殘氣的瓦斯氣爆肇禍。

管線疏忽沒關閉？待釐清

另有人研判，現場瓦斯管路交錯凌亂，餘氣不至於造成強烈氣爆，是否有部分天然氣管線疏忽未關，致切割後大量外洩？對此，孫福佑說，現場只有一套欣中公司的天然氣管路，天然氣外洩的量與時間到底多少？須進一步釐清，至於是否是施工切除瓦斯或移置瓦斯（天然氣）管路時，造成瓦斯外溢而釀災？也將進一步會同檢查官調查釐清。

孫福佑證實，施工時自動消防警報器是關閉的，此部分會對業者違反消防法部分，開罰最重的卅萬元罰鍰。消防局也補充說，業者施工時將十一與十二樓的消防自動警報器遮蔽或拆除，且未提報施工中消防防護計畫書，也會依違反消防法開罰卅萬元，合計處以六十萬元罰鍰。

台中地檢署前天深夜傳喚廿多名百貨公司職員、瓦斯業者、裝修與拆除工人及相關業者，其中十六人移送檢方複訊，有工人證稱，爆炸前聞到瓦斯（天然氣）味；檢方訊後於昨天清晨全部請回，迄目前未列被告，對於本案有無刑法過失致死、過失傷害及公共危險等刑責，中檢說要再調查。

行政院長卓榮泰昨天到台中市慰問時，消防署組長鄭志強報告指出，新光三越整修工程預計本月十日到三月十二日施工，並未向消防局申請，工班十日進駐十二樓進行拆除工程，氣爆波及九至十二樓，消防設備被破壞，建築結構的十一、十二樓外牆被破壞、剝落，建物內樑柱、電梯受震波影響，因此建築結構、使用安全風險都要檢視評估。

施工點即爆炸點

消防署彙整現場目擊工人的描述指出，氣爆前的上午十點半，現場工人見廠商用砂輪機切割瓦斯管線，施作到東北側時發生爆炸；也有機電人員說，十一點前後聽到廠商詢問瓦斯管線開關的位置，不久後機電人員聞到瓦斯味，十一點半發生爆炸，因此裝修案與爆炸案有相關性。

欣中天然氣公司前天則聲明，該公司十日就拆卸櫃位瓦斯表且封塞管路，爆炸後檢驗管線外觀及封塞塞頭均完整，激光器檢測也沒有天然氣洩漏反應，排除氣爆與天然氣有關。

台中新光三越爆炸第二天，外牆升起大型吊車，進行拆除作業。（記者廖耀東攝）

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