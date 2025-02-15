碎屍魔胞弟落網供稱：三哥和大嫂為房產爭執

警方昨天進行第9天搜尋遺骸，前鎮河水面能見度低，搜尋人員駕橡皮艇及步行目視沿岸搜尋。（記者洪臣宏攝）

2025/02/15 05:30

〔記者黃良傑、洪臣宏、李惠洲／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案主嫌張介宗的胞弟張文宗，因販毒判刑十七年逃亡遭通緝，高市刑警大隊前日將他緝捕到案；他向警方表達，兩年前就離開前鎮區台鋁公寓，不知道大哥已於去年五月過世，看到新聞報導才知三哥（張介宗）涉殺害大嫂，並指稱大嫂和三哥會為房產爭執。

據了解，張文宗自二○一一年就住在台鋁公寓，大哥和大嫂當時早已搬至楠梓住處，因三哥經常全台工地吊裝工作，偶爾回到台鋁公寓，期間大嫂和三哥嫂叔間會為房產爭執，但張文宗兩年前被發布通緝後，因不想入獄被關，搬離公寓四處逃亡，不清楚後續情況。

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張文宗說，三哥張介宗話少、沈默，在家頂多問一下對方工作情況，也無太多交集或話題，他後來被通緝躲到距離台鋁公寓七百公尺附近的老舊平房，逃亡兩年期間不知大哥過世，沒有人告訴他，看到媒體報導才知大哥病故、房子過繼侄子、三哥在公園結識兩名婦人，以及涉殺人分屍被逮等事。

兄弟皆關在高雄看守所

據悉，張介宗、張文宗兄弟前後進到高雄看守所，張介宗目前仍羈押禁見，關在看守所獨立房，檢警認為兄弟二人不會碰面，沒有串證可能，將查證胞弟張文宗的說詞。

疑遭殺害分屍的左營失蹤婦「仙姑」張女，從二屍塊比對出遺骸，確定遇害；家人昨請來法師到張嫌台鋁住處進行招魂，進行四十多分鐘，擲了多次才出現聖筊，家屬悲慟哀傷，不希望生活被打擾。

大嫂遺骸還未比對出來

警方昨進行第九天搜尋遺骸，家屬到港區碼頭招魂，全天尋獲四塊皮膚組織，合計尋獲四十三塊人體組織，尚未比對出張嫌大嫂黃女的遺骸；高市警方透露，近期將有台南民間團體提供水下攝影機及機器手臂，配合中山大學教授田文敏水下聲納偵測儀標記圖資協助打撈。

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