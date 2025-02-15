為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中新光三越爆炸／聞到瓦斯味如何防氣爆？首要禁開電器

    新光三越中港店爆炸釀成4死34傷，消防局長孫福佑研判，瓦斯（天然氣）外洩可能性最高。（記者廖耀東攝）

    新光三越中港店爆炸釀成4死34傷，消防局長孫福佑研判，瓦斯（天然氣）外洩可能性最高。（記者廖耀東攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕台中新光三越氣爆案釀四死、卅四人輕重傷，氣爆原因遭疑是瓦斯外洩引發氣爆，對此消防署表示，平時家家戶戶或營業場所若聞到瓦斯味，不要驚慌並記得「禁、關、推、離」四要領，以免引發氣爆。

    牢記禁、關、推、離四要領

    消防署表示，發現瓦斯外洩時不要驚慌，注意「禁」，即禁止開關電器以免產生火花；「關」即關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥；「推」即輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去；「離」即離開現場到戶外並撥打一一九報案。

    消防署並表示，瓦斯桶設置須注意要放在室外通風良好的地方比較安全，因為瓦斯軟管如有鬆脫或使用不慎等原因造成瓦斯外洩，瓦斯比較不會在室內蓄積引發危險，瓦斯桶放在室外時，也要避免陽光直射，且要直立放置並固定防止傾倒。

    瓦斯軟管平時也要做好檢查，除要選用附有CNS（國家標準） 檢驗合格標示的瓦斯軟管及調整器外，瓦斯軟管要有防止脫落的固定裝置（如安全夾等），且最好不要超過一點八公尺，避免扭曲、彎折或過度纏繞發生危險，發現老化、龜裂或破損時立即換新。

    消防署呼籲，使用瓦斯設備，如常見的熱水器、瓦斯爐具及配管等，要選用符合CNS國家標準及貼有檢驗標誌的產品，並由合格技術士承裝，以確保使用安全，民眾平時也可以檢查家中的瓦斯管線是否有老化、龜裂或破損之情形，發現上述情形時應立即換新。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播