台中新光三越爆炸／聞到瓦斯味如何防氣爆？首要禁開電器

新光三越中港店爆炸釀成4死34傷，消防局長孫福佑研判，瓦斯（天然氣）外洩可能性最高。（記者廖耀東攝）

2025/02/15 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台中新光三越氣爆案釀四死、卅四人輕重傷，氣爆原因遭疑是瓦斯外洩引發氣爆，對此消防署表示，平時家家戶戶或營業場所若聞到瓦斯味，不要驚慌並記得「禁、關、推、離」四要領，以免引發氣爆。

牢記禁、關、推、離四要領

消防署表示，發現瓦斯外洩時不要驚慌，注意「禁」，即禁止開關電器以免產生火花；「關」即關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥；「推」即輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去；「離」即離開現場到戶外並撥打一一九報案。

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消防署並表示，瓦斯桶設置須注意要放在室外通風良好的地方比較安全，因為瓦斯軟管如有鬆脫或使用不慎等原因造成瓦斯外洩，瓦斯比較不會在室內蓄積引發危險，瓦斯桶放在室外時，也要避免陽光直射，且要直立放置並固定防止傾倒。

瓦斯軟管平時也要做好檢查，除要選用附有CNS（國家標準） 檢驗合格標示的瓦斯軟管及調整器外，瓦斯軟管要有防止脫落的固定裝置（如安全夾等），且最好不要超過一點八公尺，避免扭曲、彎折或過度纏繞發生危險，發現老化、龜裂或破損時立即換新。

消防署呼籲，使用瓦斯設備，如常見的熱水器、瓦斯爐具及配管等，要選用符合CNS國家標準及貼有檢驗標誌的產品，並由合格技術士承裝，以確保使用安全，民眾平時也可以檢查家中的瓦斯管線是否有老化、龜裂或破損之情形，發現上述情形時應立即換新。

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