台中新光三越爆炸／2歲女童昏迷指數3分 術後一週是關鍵

澳門籍死傷者的親友在陸委員會陪同下到醫院探視。（讀者提供）

2025/02/15 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨公司前天氣爆造成嚴重傷亡，當中澳門一家七口四代祖孫來台中旅遊，被氣爆炸飛的物品砸中，造成二死五傷，祖父母死亡，二歲女孫頭部重創，嚴重腦傷，緊急開刀，目前昏迷指數三分，醫師表示會全力搶救，手術後一週是關鍵期。

行政院長卓榮泰昨天到醫院探視傷者，並感謝院方醫護照顧得很好。他說，澳門籍曾祖母心情平和，痛苦但面露笑容，行政院表達最大關懷；另外，澳門一家人的親友也在陸委會陪同下到台中照顧家人。

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中國醫藥大學附設醫院兒童神經外科主任鄭宇凱表示，女童到院時呈現重度昏迷，嚴重頭部外傷導致腦出血而腦腫脹，緊急開顱減壓手術做腦壓監測，持續在加護病房治療，目前生命徵象穩定，但狀況可能會不穩定，不建議搭飛機，後續要觀察是否腦部持續腫脹、缺氧、缺血。

該醫院兒童醫院副院長周宜卿表示，女童腦傷嚴重，術後一周是關鍵期，因為細胞受傷，腦部持續腫脹，術後在加護病房會做神經的保存，若神經傷害嚴重，恐影響預後狀況，現在先穩定女童血壓、心跳，首要必須降低腦壓、預防感染，目前使用抗生素治療，持續觀察。

澳門女童的二十四歲叔叔在澄清中港醫院治療，八十五歲的曾祖母也從林新醫院轉到澄清醫院，讓祖孫同住醫院；副院長黃仁杰表示，叔叔臉部及手部骨折已開刀，傷勢穩定，曾祖母的左邊肋骨及手臂也骨折，目前也持續觀察。

澄清醫院另收治兩名施工工人，其中一人臉部二度燒燙傷，面積約占二十八％，在加護病房治療，另名工人胸椎骨折，沒有壓迫到神經，暫時不用開刀，病人傷勢穩定；另三名工人則在林新醫院加護病房治療。

至於台中榮民總醫院收治的另一名工人，頭部有多處的撕裂傷，顱內出血，出現腦水腫情形，昏迷指數十分，已為他進行減壓手術，目前腦壓正常，生命徵象穩定，持續於加護病房觀察。

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