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    台中新光三越爆炸／女樓管頭一邊不見慘死 店長道歉

    新光三越台中中港店店長（前排中），向死者家屬鞠躬道歉。（民眾提供）

    新光三越台中中港店店長（前排中），向死者家屬鞠躬道歉。（民眾提供）

    2025/02/15 05:30

    〔記者許國楨、黃旭磊、張瑞楨／台中報導〕台中新光三越（中港店）恐怖爆炸案震驚全台，罹難的新光三越廿四歲林姓女樓管職員，其父母與大姑於檢方相驗時，母親與大姑流淚說，「她的頭一邊都不見了，後腦還一直流血」，店長則現身向家屬鞠躬道歉，表示將全力配合市府與檢方調查。

    爆炸發生時，廿四歲年輕林姓女樓管，以及三十四歲資深男陳姓樓管兩人不幸罹難，陳男家屬與法師昨天從新光三越後門進入，持招魂幡返回陳男罹難處招魂，檢方昨天相驗林女完畢後，林女家屬搭車進入新光三越地下室停車場，至十二樓招魂；台中地檢署相驗後說，四名死者，包含兩位樓管，死因都是頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷、導致多重器官衰竭死亡。

    林女男友昨協助家屬處理後事，見到遺體時一度悲憤捶桌，無法接受摯愛驟逝，神情哀傷，林母情緒潰堤哭到發抖，數度低頭啜泣。林女大姑則強忍悲痛說，姪女大學畢業後第一份工作就是到新光三越，擔任樓管又被安排監工，過年期間曾提及，因為壓力太大不想做，想在過年後離職。

    她說，姪女對工作熱情又敬業，想說將工作妥善交接完成，準備六月再離職，沒想到一個年輕女性遇此劫難，「當樓管還OK，但令人不解的是，為什麼叫一個小女生當監工？責任及擔子是不是太重了？」林女父母則在一旁掩面痛哭，強烈要求未來要確保工安，避免憾事重演。

    新光三越：只是巡樓非監工

    新光三越董事長吳東昇十三日曾低調現身後門，面色凝重轉頭避開鏡頭，並未回答相關問題；新光三越表示，罹難二名樓管負責十一與十二樓管理，負責巡視現場並回報問題，並不是監工，兩人當時是依工作程序巡樓而到現場，公司對兩人罹難深感遺憾不捨。

    據了解，林女是家中獨生女，靜宜大學畢業後到新光三越擔任樓管，卻因爆炸不幸身亡，令人唏噓的是，她的男友也在附近的大遠百工作，兩人交往兩年，原計畫今年結婚，如今卻天人永隔。

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