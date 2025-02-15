《屏東》1票2千元 南州地區農會涉賄5人交保

2025/02/15 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕基層農會選舉今天舉行，屏東縣南州地區農會卻傳出賄選，屏東地檢署檢察官鍾佩宇、陳昱璇指揮屏東刑警大隊、屏東調查站等前往新埤、南州等十餘處搜索，查出在野派涉嫌以一票二千元買票，檢警十三日帶回涉案十餘人偵訊後，曾姓會員代表候選人裁定十萬元交保，潘姓、周姓會員代表候選人及潘的配偶李女、潘姓樁腳等四人，依涉嫌違反農會法向屏東地方院聲押，法官裁定四人皆交保候傳。

南州地區農會選舉競爭激烈，雖然當權派的現任總幹事黃俐甄為績優總幹事，且是核定唯一的合格候聘人選，但在野派意圖翻盤，有意先在小組長及農會代表選舉拿下多數，取得理事長職位後，再換人當總幹事，以一票二千元高價進行買票。

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檢警前天帶回十餘人偵訊

屏東檢警接獲線報十三日到新埤、南州等十餘處地點搜索，帶回三名候選人及十位相關人員，其中八位選民繳出賄款，檢方先裁定曾姓候選人十萬元交保候傳，再向屏東地方法院聲請羈押四名主要人物。屏東地方法院審理後裁定，周姓候選人十萬元交保、潘姓候選人五萬元交保、其配偶李女一萬五千元交保、潘姓樁腳三萬元交保候傳。

搜索新埤、南州10餘地點

屏東縣有二十四個農會、五個漁會，農會選舉今天登場，競爭激烈的有長治、高樹、崁頂、內埔、南州、東港六個農會，大部分是對立的兩派對決，但也有同派操戈對壘，有些農會還有縣議員在幕後操盤，因此不斷傳出賄選傳聞。

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