《台東》元宵遶境零脫序破功 台東警逮5滋事者

台東元宵遶境昨天凌晨結束後，有多名宮廟男子酒後衝突，遭警壓制逮捕。（記者黃明堂翻攝）

2025/02/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市天后宮主辦的元宵遶境今年秩序大致良好，但昨天凌晨結束後，一群宮廟青年聚集飲酒起內鬨，正執行遶境勤務的員警發現，立即上前壓制，又被襲擊，警逮捕五人移送法辦。滋事影片被貼上網路，網友怒批「兩天的辛苦原要圓滿落幕，就被打架的潑猴給毀了」。

這起口角推擠衝突，起因有宮廟成員酒後在新生路某汽車維修廠爆發言語衝突，隨即多人加入引發推擠，剛好被執行遶境維安勤務的警方發現，以優勢警力上前隔離制止，未料，過程有人不聽員警制止，持續推擠、扔擲物品及言語辱罵員警等脫序行為，員警當場將相關五名涉案人壓制管束並逮捕。

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台東元宵遶境往年常發生陣頭滋事，甚至持刀砍殺，影響治安，也令廟會民俗蒙塵，主辦單位天后宮甚至因此拒絕主辦，元宵遶境曾中斷，近年好不容易恢復正常，昨天再發生滋事，引發民眾譴責。

台東分局表示，本案為三名涉案人遶境結束後，在維修廠內酒後發生口角推擠，非在街頭發生衝突，雙方僅有推擠、叫囂，無鬥毆情事，員警見狀主動上前隔離、管束。警方帶離涉案人時，兩名圍觀民眾叫囂辱罵員警，也被依現行犯送辦。

台東警察分局呼籲，如遇糾紛時，應保持理性處理，切勿衝動行事，警方對任何挑釁公權力行為一定依法究辦，以維護社會治安。

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