違法掩埋垃圾 開怪手襲警 台中2人被羈押

中檢估計違法掩埋垃圾達600公噸，包含廢建材與廢塑膠等。（中檢提供）

2025/02/14 05:30

3共犯交保候傳 初步估計違法掩埋廢棄物達600公噸

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市環保局與環保警察去年十月，到烏日區稽查非法濫倒廢棄物時，竟然遭業者駕駛怪手追逐試圖攻擊，嚴重妨害公權力執行，台中地檢署相當震怒，本月六至七日派出近百名警力拘提五人，涉嫌攻擊環保人員與警察的二人，法院准予羈押禁見，另三名共犯則交保候傳，初步估計違法掩埋六○○公噸垃圾，包含廢建材與廢塑膠，數量頗大，全案仍偵辦中。

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警烏日稽查 遭業者試圖攻擊

中檢接獲中市環境保護局、警政署保安警察第七總隊第三大隊中區中隊員警通知，稽查廢棄物非法濫倒時，被囂張的業者駕駛怪手追逐，怪手甚至作勢攻擊公務車，執法人員只能先撤離，檢察長張介欽認為此風不可長，為捍衛公權力，指派檢察官黃芝瑋從嚴偵辦。

檢方與警方會同中市環保局、環境部環境管理署中區環境管理中心組成專案小組，發現是一家公司的邱姓負責人所為，他為牟取不法暴利，未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，未領有許可證照，非法從事廢棄物貯存清除或處理，且有多家取得乙級、丙級清除許可證的公司涉入。

有多家取得清除許可證公司涉入

中檢調查，該非法場址從去年九月起迄今，違法收受的廢塑膠混合物、土木或建築廢棄物混合物（俗稱廢建材）、廢木材等，估計達六○○公噸，涉嫌攻擊執法人員的邱男與共犯呂姓男子，檢方依觸犯廢棄物清理法與刑法加重妨害公務等罪名，向法院聲請羈押禁見獲准，三名共犯各十萬、三萬與二萬元交保候傳，並查扣犯罪工具挖土機一輛與自小貨車二輛。

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