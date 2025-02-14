住家治安滿意度近94％ 創歷年新高

中正大學犯罪防治系教授馬躍中（左起）、鄭瑞隆、特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆、教授兼系主任及所長陳巧雲、教授兼犯罪研究中心執行長許華孚。（記者王冠仁攝）

2025/02/14 05:30

中正大學犯罪研究中心公布去年調查結果

〔記者王冠仁／台北報導〕中正大學犯罪研究中心與犯罪防治學系昨公布去年「民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究」，有九十三．七％民眾對「住家與社區治安狀況」感到滿意，創新高；有八十八．八六％民眾對「警察維護治安工作」感到滿意，肯定警方維持治安表現；「法官公正」正面評價大幅提升近十三個百分點，顯見司法改革成效逐漸展露。

法官公正 提升近13個百分點

此次調查的滿意度項目另包括「政府強化社會安全網措施」六十六．六四％，「法官可公正公平審理與判決刑事案」四十五．八％，「政府強力緝毒作為」六十二．五三％，「政府在防制詐騙犯罪」四十五．六六％，皆較前期增加。

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89.7％民眾反對大麻合法化

此外，有八十九．七％民眾反對大麻合法化，九十五．一％民眾認為故意襲警造成傷亡應加重刑罰二分之一，打擊貪污犯罪有四十八．四八民眾認為應再加強，有八十七．九八％民眾反對廢除死刑；日前深受關注的「廢死釋憲案」，有五十三．六三％民眾支持。

對政府防詐滿意度提升

研究認為，「法官公正」較前年調查三十三．二四％提升近十三個百分點，是近十年新高，可見政府推行司法改革、案件透明審理等作為，已逐漸獲得社會大眾認同。

另民眾對政府防制詐騙犯罪滿意度，也從前期三七．六二％提升至四十五．六六％，顯示政府打詐、防詐等作為稍稍挽回民眾信心。

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