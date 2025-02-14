緬甸詐騙園區釋放百餘人 7名是台籍

緬甸政府陸續釋放被迫到克倫邦詐騙園區工作的百餘名外籍人士。（歐新社）

2025/02/14 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕泰國為打擊在泰緬邊境上的詐騙集團，除對部分地區採斷電措施，也請求緬甸政府協助從本月開始，陸續釋放被迫到克倫邦（Karen）苗瓦迪地區（Myawaddy）詐騙園區工作的百餘名外籍人士，交予泰國軍方位於泰緬邊境的一處安置中心，刑事局國際刑警科駐泰聯絡官第一時間獲泰國警方通報，確認有七名台籍人士，後續泰方將進行調查及身分鑑別，釐清個案情況。

據了解，緬甸不少地方有專屬於當地的武裝部隊，名義上雖受緬甸政府管轄，但礙於經費人力短缺，需與各方勢力結合以籌措財源。

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刑事局國際科表示，本月五日，緬甸政府首次責由苗瓦迪地區邊境警衛部隊（BGF）執行釋放在詐騙園區工作的六十一名外籍人士，當中沒有台籍人士。

刑事局：持續救援受困國人

昨天，苗瓦迪地區民主克倫佛教軍（Democratic KarenBuddhist Army）執行第二波釋放，共有七十五名外籍人士獲得自由，當中有七名台籍人士，包括四十二歲葉姓、廿九歲蘇姓、廿歲陳姓、卅五歲張姓、廿八歲張姓、四十三歲張姓男子，以及因侵占、毒品、洗錢、詐欺等案遭通緝的廿三歲李姓男子；七名台籍人士中，葉姓、蘇姓與四十三歲張男等三人，警方並未接獲家屬請求協尋。

國際科表示，緬甸方面目前釋放出的外籍人士，均仍在調查程序階段，尚未返回原國籍國，將會同外交部透過各管道，持續設法援救其他受困國人。

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