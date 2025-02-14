竹聯「乾坤車隊」收5千萬 11人被逮

警方查扣犯案手機，以及菸彈6顆、依托咪酯菸彈6顆、菸彈加熱器3支、愷他命殘渣袋等贓證物。（記者邱俊福攝）

2025/02/14 05:30

擔綱境外詐團機房洗錢車手

〔記者邱俊福／台北報導〕竹聯幫弘仁會所屬的「乾坤車隊」，為涉嫌專門替境外詐騙集團機房，向被害人收取受騙現金、提領贓款的不法車手組織，去年間有三名遭假投資詐團行騙的被害人，面交給該組織旗下車手逾五千萬元，刑事警察局循線逮捕康男為首的十一嫌，檢方複訊後將康男與旗下四名成員聲押禁見獲准。

負責收錢與移轉 獲取3至4％酬庸

警方調查，廿七歲康男為竹聯幫弘仁會成員，去年配合該幫派所屬「乾坤車隊」，勾串境外的假投資詐團，指示旗下車手於指定時地配戴假冒投資公司的證件與被害人面交款項，隨後將錢交給車隊指派的另一組詐團成員，最後均移轉至境外詐團，他從中獲取三至四％酬庸。

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去年七月至十月間，有二女一男於臉書等社群網站被「保證獲利、穩賺不賠」的假投資廣告誘騙，加入對方的LINE群組，以連結方式下載假的APP，並依對方指示，以面交現金方式投資股票，三被害人共被詐走逾五千萬元。

警方獲報，去年十一月前往康男與旗下成員位於北市、新北市等住處搜索查緝，逮捕康等十一人，查扣依托咪酯菸彈六顆、愷他命殘渣袋、金融卡等贓證物，詢後依組織犯罪、加重詐欺洗錢、偽造私文書等罪嫌移送士林地檢察署偵辦。

康男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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