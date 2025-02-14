高雄連續分屍案》兇嫌緘默 警：證據足以定罪

高雄檢警二度搜索查扣包括砂輪機可疑工具，懷疑與碎屍有關。（記者李惠洲攝）

2025/02/14 05:30

關鍵性突破累積中 偵辦未陷膠著

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄連環殺人分屍案警方專案小組昨召開「突破」記者會，刑警大隊長鄢志豪強調兇嫌張介宗犯罪事證明確，相關通聯、人體組織、監視影像、行凶刀刃及生物跡證，相關五金行也都有查訪，即使兇嫌緘默不吐實，仍足以將他伏法，偵辦並未陷入膠著，都有關鍵性的突破，也無「死亡筆記本」。

通聯、監視影像、生物跡證皆明確

鄢志豪表示，由於張嫌前鎮住處現場查扣刀具明確，有死者和兇嫌的DNA等生物跡證，依據相關事證及血跡反應，目前確定三位被害人，沒有所謂「死亡筆記本」，也未發現有其他遇害者。

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他強調，包括頭顱等大型骨骸，仍需努力找尋，但目前打撈到的人體組織和屍塊，事證就很明確，也掌握到關鍵事證；因尚未尋獲兄嫂黃婦的屍塊或人體組織，警方將持續在前鎮河進行打撈工作。

棄屍變裝、改路線？ 清查重點

由於警方鷹眼小組疑找到張嫌去年十一月出沒前鎮河附近影像，頗吻合失聯兄嫂黃婦遇害時間，鄢志豪也證實「確實掌握了」，這部分的影像雖較久遠、可能被覆蓋，但仍努力復原進行分析。

至於兇嫌棄屍是否曾變裝？棄屍路線有否改變？鄢志豪說這些都是清查重點，目前已調閱上百支監視器影像過濾，因尚未與兇嫌第三次接觸（偵訊），希望這段期間能找到更多突破性影像及事證。

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