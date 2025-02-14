高雄連續分屍案》凶器找到了 鋸齒刀、剪刀 驗出死者DNA

專案小組召開記者會，宣布查獲殺婦分屍2把兇器，包括鋸齒尖刀、剪刀有死者DNA。（記者黃良傑攝）

2025/02/14 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉嫌殘殺兄嫂及兩名女性女人，再分屍棄置的高雄連環殺人碎屍案，昨有重大突破，警方在兇嫌張介宗住處搜獲的二把刀刃，包括鋸齒狀尖刀及剪刀，驗出女性死者的血跡及DNA，證實確定連結到被害人的生物跡證；此外，原來一度傳出失蹤可能遇害的張男弟弟張文宗，昨也被警方找到了，詢後依毒品通緝罪嫌解送歸案，破解「被兄殺害」謠言。

與兩婦屍塊切割痕跡吻合

警方鑑識人員根據張嫌住處搜出的刀刃比對，其中一把凶刀為鋸齒狀尖刀，類似牛排刀，長約二十公分、刀身約十公分、寬約一．四公分；鋸齒形狀並不太規則，刀刃有楠梓失蹤婦林女的血跡反應，經比對吻合被害人屍塊工具痕。

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另把凶刀是長廿公分的剪刀，刀上鑑驗到左營失蹤的張婦血跡和DNA，與撈獲的張女頭皮組織及面積十五公分的胸部皮塊吻合，同時還有兇嫌張介宗的生物跡證，但警方未說明剪刀是殺人用，還是用來分屍。

鑑識中心主任謝東和昨表示，張介宗家中查獲剪刀、鋸齒尖刀，確定可以連結死者遭殺害、分屍有關，認定是兇嫌行凶及切割的工具之一，也不排除另有許多分屍、碎屍工具；至於查扣的砂輪機，經比對現有撈獲的屍塊切割痕，暫未發現有使用砂輪機的工具痕跡；另張嫌住家浴室排水管內刮取微物化驗部分，尚未發現有被害人生物跡證。

高雄警方分析張嫌親友關係時，發現張嫌弟弟張文宗（七十一歲）因毒品案，遭高雄地檢署通緝逃亡在外，且傳聞有遇害可能，專案人員分析相關資料，昨在高雄市前鎮區中山二路巷弄內將他逮捕，同時釐清張介宗生活習性。

通緝犯弟落網 釐清哥哥習性

經查詢，張文宗二○一九年間，曾三度販售毒品海洛因給友人遭警逮捕，一審被判刑八年二月，二審改判十五年十月，上訴最高法院後駁回，全案定讞。

檢方加計他前案假釋出獄後累積的殘刑，確定執行刑十七年，張文宗入監服刑前人間蒸發，檢方二○二三年六月發布通緝迄今，警方昨逮回這名通緝犯，將可釐清不少疑點。

檢警疑查扣同型的砂輪機，但不回應。（取自網路）

網友靠AI生成出分屍魔張介宗的相貌，專案小組成員看過後直說有「99%像」。（記者黃佳琳攝）

殺人魔的胞弟人間蒸發遇害？雄警火速緝捕押回釐清打破謠傳。（民眾提供）

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