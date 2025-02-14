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    電梯大怒神！13樓墜9樓 婦獲救直發抖

    台中新光三越13日發生氣爆事故，大樓外面滿是墜落物。（記者廖耀東攝）

    台中新光三越13日發生氣爆事故，大樓外面滿是墜落物。（記者廖耀東攝）

    2025/02/14 05:30

    〔記者黃旭磊、張軒哲、蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕「就差一個紅綠燈」，一位計程車司機閃過爆炸傾洩而下的墜落物，心有餘悸回憶紅燈救了他，台中市消防員也在九樓電梯救出受困婦人，她拿著雨傘與午餐，嚇得幾乎無法動彈，顫抖向消防搜救員求救，在十三樓搭電梯的女子因爆炸震動往下墜，卡在九樓被救出；台中新光三越大爆炸造成四死卅一輕重傷，躲過一劫的民眾皆心有餘悸。

    這起爆炸意外不但造成澳門一家四代七口二人死亡的憾事，新光三越廿四歲林姓女員工、三十四歲陳姓男職員（樓層管理，簡稱樓管），昨天下午被發現分別倒臥十二樓至十一樓的樓梯間，以及十二樓安全梯旁。

    躲過一劫的計程車司機林國義表示 ，爆炸前他行經台灣大道，在新光三越前停等紅燈，約十多秒後聽到轟然巨響，感到車子強烈震動，他還以為自己被炸飛。

    剛買十幾萬商品

    全丟掉衝下樓逃

    廿歲洪姓女子當時提著十幾萬商品逛街，她當機立斷，把商品全丟掉，腳踩高跟鞋從逃生梯衝下樓，餘悸猶存，強調自己跑得快。

    新光三越表示，總經理吳昕陽、執行副總吳昕昌等高階主管，第一時間趕往現場，並對四位罹難者家屬各提供新台幣一百萬元致意，以表達最深切的哀痛與關懷。

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