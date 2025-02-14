慘！百貨龍頭3樓層炸成廢墟

搜救犬也進入尋找生還者。（台中市消防局提供）

2025/02/14 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中百貨龍頭新光三越昨近中午驚傳爆炸，猛烈的爆炸聲響震動整座建築，碎片四散，濃煙瞬間吞噬高樓，疑似十二樓美食街裝潢拆除施工釀災，連同底下的十、十一樓都遭波及，現場宛如廢墟般慘不忍睹，消防局接獲通報後，立即動員大批救援人力趕赴現場，爭分奪秒尋找生還者，更在現場為喪失生命跡象的傷者施救，另外，宛如廢墟的內部，導致搜救難度頗高。

消防局派出58車145人救援

台中新光三越百貨嚴重爆炸當時，中市消防局剛好一輛救護車執行勤務結束返隊，正在百貨公司旁路口停等紅燈，不料，號誌剛轉為綠燈，前方的新光三越突然爆炸，大片玻璃碎片等物品炸飛傾洩，巨大爆炸聲響令救護人員大吃一驚，立刻鳴笛將車停放路旁緊急救援，同時間呼叫勤務中心「情況很嚴重」盡速加派人車搶救，狀況十分危急。

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消防局獲報立即啟動重大傷亡通報，派遣五十八車一四五人，同時出動兩隻搜救犬及空拍機，不過，因正值中午，台灣大道車流量多，有救護車回報一度塞在途中。

搜救人員到場，初步研判是十二樓美食街裝潢拆除施工釀出大禍，除消防、特搜、義消持續進入救援，也帶同搜救犬入內，在斷壁殘垣中尋找有無受困民眾。

由於爆炸威力驚人，導致建築物內部結構嚴重受損，搜救人員身穿厚重裝備，手持探照燈黑暗中挺進，在滿地瓦礫與扭曲變形鋼筋結構中艱難前進，試圖尋找被困傷者，每踏出一步都得小心翼翼，擔心二次坍塌危及人員安全，只見相關樓層幾乎被摧毀，現場滿是斷裂的鋼筋、崩塌天花板，甚至裸露的水泥塊。

有消防員說，氣爆後滿地都是尖銳物，施工現場天花板嚴重坍陷、桌子器具被炸得面目全非，連行走都很困難，用「慘不忍睹」都難以形容，也有消防員形容，現場充滿世界末日的廢墟感。

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