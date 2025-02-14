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    專家：疑管線內殘留瓦斯釀禍

    台中新光三越的外牆炸出好幾個大洞。（台中市消防局提供）

    台中新光三越的外牆炸出好幾個大洞。（台中市消防局提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕台中市新光三越百貨公司昨發生大爆炸，現場滿目瘡痍猶如人間煉獄，造成四死卅一人輕重傷，初步研判疑似十二樓進行裝修拆除工程導致爆炸，消防官指出，就算是已經將瓦斯開關關閉，瓦斯管線內還是會有殘留瓦斯，若不慎挖破其中一段瓦斯管，當密閉空間的天然氣含量介於百分之五至十五，再加上有火源就會引起爆炸。

    密閉空間濃度達一定比例

    再加上有火源就會引爆

    目前尚未排除是瓦斯外洩或粉塵爆炸所引起。對於這次新光三越爆炸為何如此嚴重？消防署表示，今天將由勞檢單位及火災調查鑑定人員，重回災害現場進行勘查，才能進一步研判可能發生的原因。

    資深消防官表示，由於該樓層是正在裝修的美食街，一般會使用天然瓦斯，若瓦斯管破損或切斷，短時間就會釋放大量氣體，而密閉環境中瓦斯濃度達到爆炸上下限比例，再加上現場有火源的話就會造成爆炸。

    消防官指出，一般在瓦斯爐附近會裝設漏氣警報器以及瓦斯自動遮斷器，若瓦斯外洩或壓力異常的話就會自動遮斷瓦斯，然而，就算是已經將瓦斯開關關閉，瓦斯管線內還是會有殘留瓦斯，若不慎挖破其中一段瓦斯管，當密閉空間的天然氣含量介於百分之五至十五，再加上有火源就會引起爆炸。

    消防官說，至於裝修拆除工程，一般施工人員為了切割金屬等物品，會使用含乙炔氣體的鋼瓶，將氣體噴出後點火，若此時剛好遇到瓦斯氣體洩漏達到爆炸濃度，引燃瓦斯產生爆炸也有可能。

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