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    12樓裝修釀大爆炸 台中新光三越施工沒申請

    台中新光三越12樓美食街大爆炸，現場遍佈炸得扭曲的器具。（中市消防局提供）

    台中新光三越12樓美食街大爆炸，現場遍佈炸得扭曲的器具。（中市消防局提供）

    2025/02/14 05:30

    無限期停業 罰一百廿萬

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越正進行改裝的十二樓美食街，疑施工不慎引發嚴重瓦斯氣爆，造成四死卅一傷，台中市長盧秀燕昨勒令新光三越無限期停業，須等責任釐清且安全無虞才准復業；因新光三越十一、十二樓施工並未向市府申請，台中市針對違反建築、消防及勞工安全等法令，重罰一百廿萬元，要求全面封館安檢限期改善。

    追施工行政及刑事責任

    此外，因爆炸事故炸損建築更造成人員傷亡，台中市法制局長李善植指出，依刑法規定，施工包商恐面臨公共危險及過失致死責任。

    台中市消防局長孫福佑指出，台中新光三越十一及十二樓是美食街，經詢問，現場工作人員透露兩樓層正進行櫃位調整施工，經火調人員初查，認定事故點起於十二樓發生瓦斯氣爆；但台中市都發局長李正偉指出，新光三越包括十一、十二樓施工工程均未向市府提出申請，將依違反建築法規定，造成嚴重公共安全問題，處以最重卅萬元罰款。

    消防局另依違反消防法第六條與第十三條裁罰最高各卅萬元，總計開罰六十萬元；勞工局也針對施工廠商有違反職業安全衛生法，裁罰最高卅萬元罰鍰，總計罰一百廿萬元。

    李正偉指出，因建物已多處嚴重受損，土木及結構技師均已進行調查結構是否受損，將先要求新光三越全面封館，先針對外牆帷幕危險部份做好防護措施，依規速拆除，另昇降設備全面停止使用，內部結構若有遭破壞處須做緊急安全措施和臨時補強，全館封館針對昇降設備、電力、電信消防、自來水、瓦斯等設備和結構樑柱等進行全面安檢，限期改善。

    因台中市百貨發生重大公安意外，台中市政府昨日下午召開災害二級應變會議，台中市長盧秀燕指出，肇事原因檢察官調查中，為確保現場安全，已勒令新光三越停業，須停業到檢察官調查釐清確定責任，及市府公安、建管、勞動檢查確認安全無虞後才會同意復業。

    台中新光三越12樓大爆炸，瞬間掉落大量的重物砸傷路人，傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

    台中新光三越12樓大爆炸，瞬間掉落大量的重物砸傷路人，傷者倒臥地上等候救援。（民眾提供）

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