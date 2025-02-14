四代7人遊台路過…飛來橫禍 澳門祖孫被砸中 2死5傷

台中新光百貨昨發生爆炸，磁磚玻璃與雜物碎片炸飛，砸中多名路人，警消趕至進行急救。（記者廖耀東攝）

2025/02/14 05:30

〔記者蔡淑媛、陳建志／台中報導〕台中新光三越發生嚴重爆炸釀四死卅一輕重傷慘劇，其中，澳門籍一家七口祖孫四代來台旅遊，路過新光三越遭到氣爆炸飛玻璃與物品砸中，導致二死五傷，祖父母死亡、二歲曾孫女頭部重創，性命危急，曾祖母及女童的叔叔骨折，一行人來台旅遊第四天，昨天中午要去大遠百吃鼎泰豐，卻禍從天降，原計畫今天（十四日）離台，卻有二人魂斷異鄉。

澳門籍鄧姓一家七口來台中旅遊，路過新光三越外面遇到此劫，祖父母被砸傷身亡；曾孫女傷勢嚴重，頭部破裂、腦出血，昏迷指數三，緊急插管、開顱手術救治，目前仍有生命危險；八十五歲曾祖母頭部撕裂傷和骨折，女童的叔叔臉部撕裂傷和骨折，女童的父母則有挫傷等傷勢。

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鄧姓叔叔難掩悲痛回憶當時恐怖景象，一行人坐公車到市府站，準備去吃計畫好久的鼎泰豐，路過新光三越時突然聽到轟然巨響，舉頭驚見許多重物砸下，大家相隔都有一些距離，根本來不及保護對方，自己更是躲不掉，他臉部被砸傷，倒地時手部骨折，眼鏡也掉落，再看家人只剩兄嫂沒事，其他人則倒地不起。

他說，家族旅遊來台中玩，昨天是第四天，準備今天離台，特別要去計畫已久的鼎泰豐吃午餐，不料遭遇橫禍。

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