台中新光三越爆炸 4死26傷 12樓美食街改裝釀禍 現場滿目瘡痍

12樓美食街現場滿目瘡痍宛如炸彈轟炸。（消防局提供）

2025/02/14 05:30

〔記者許國楨、張瑞楨、蘇孟娟、蘇永耀、鍾麗華、陳鈺馥、施曉光／綜合報導〕台中新光百貨中港店十二樓美食街正進行改裝，昨天近午突然發生大爆炸，大量器具物品與玻璃傾洩而下，行經該百貨大門的澳門一家四代七人，二人被砸中喪命，二歲年幼女童急救中，另二名男女員工倒臥十二樓，共四死卅一傷，震驚全台。弔詭的是，台中市府消防局研判是瓦斯（天然氣）爆炸，但欣中天然氣公司否認與他們有關。

疑瓦斯爆炸 欣中天然氣否認

賴清德總統表示，行政院長卓榮泰已指示內政部消防署儘速調度救援人力；另外，衛福部也正積極協調醫療資源，提供傷者最好的救護；台中市長盧秀燕說，當時她在市府感覺到明顯震動，市府迅速成立災害應變中心二級開設，並向業者提出務必重視傷亡者的撫恤與權益等三大要求。

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昨天近午十一時卅分轟然巨響，遠在二公里外居民都能聽到，新光三越是百貨界龍頭，這場憾事被稱為近年台灣百貨最嚴重傷亡意外。

錄影畫面顯示，該百貨十二樓外牆玻璃全部炸毀，甚至波及到十一樓與十樓，爆炸威力之強，磁磚玻璃與雜物碎片炸飛傾洩而下，甚至炸飛到台灣大道，現場滿目瘡痍宛如炸彈轟炸，更有多名被砸中路人倒臥路旁哀號，未受傷民眾驚恐尖叫逃離，宛如人間煉獄，令人怵目驚心。

中市政府緊急成立災害應變中心二級開設，搜救難度卻很高，十二樓與十一樓內部管線被炸得扭曲、天花板崩坍，連電梯與鐵門都變形、水管還不斷噴水，現場宛如廢墟，消防局遲至下午四時許，於三座變形電梯中救出六名受困民眾，另疏散民眾二三五人，但不幸於十一至十二樓樓梯等處，發現已無生命跡象的林姓女員工與陳姓男職員，二人都很年輕，送醫不治。

台中地檢署昨天指派六名檢察官偵查，偵訊時現場工人說，爆炸前聞到瓦斯味，但欣中天然氣公司強調，現場天然氣管路與塞頭都完整，激光器檢驗亦無外洩，此意外與天然氣無關，爆炸原因陷入羅生門。

台中新光三越中港店昨轟然爆炸，造成4死、31人受傷。12樓外牆玻璃全部炸毀。（記者廖耀東攝）

爆炸瞬間，大量器具物品與玻璃傾洩而下。（取自網路）

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