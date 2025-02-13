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    性侵女下屬 台電副處長判3年10月

    台電副處長性侵女下屬判3年10月。圖為 示意圖。（資料照）

    台電副處長性侵女下屬判3年10月。圖為 示意圖。（資料照）

    2025/02/13 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕時任台電嚴姓副處長被女下屬指控，以按摩舒緩經期不順為由，伺機性侵，還厚顏噁心問「有沒有興奮、高潮？」，嚴男承認強制猥褻，但否認強制性交，台中地方法院抨擊他戕害女方人格尊嚴甚鉅，依強制性交罪判刑三年十月。

    判決書指出，嚴男於二○二三年十月間，以一同查看工地為由，與女下屬相約於嚴的辦公室，嚴男以時間尚早，提議先替女下屬按摩放鬆，女下屬應允後，嚴拉上窗簾鎖門，按摩女方頭頸部後，又以改善經期不順，再次提議為女下屬按摩腹部，卻萌生色慾性侵，女下屬驚嚇過度而未當場制止，當日晚間告知同事與友人後報警。

    台中地院審理時，嚴男不否認按摩女下屬的腹部，也不否認觸摸大腿內側，他辯稱自己全神貫注按摩，可能不慎碰觸到私處，他願承認強制猥褻犯行，但否認強制性交犯行。

    嚴男︰要不是年紀太大早就追妳

    女下屬則指控說，嚴男事後「還問我有沒有興奮、高潮？」，女下屬還說，嚴男當時告訴她「要不是年紀太大，早就追妳」。

    台中地院法官認為，女下屬描述詳盡一致，並無明顯矛盾等瑕疵，案發前雙方多有工作閒聊、日常問候，互動良好，案發後女下屬不再回應嚴男傳送的訊息，不接聽嚴男的電話，又有情緒低落、哭泣等負面情緒，醫師診斷罹患焦慮等病症，內褲還有嚴男基因，足以認定身為上司的嚴男，為逞一己色慾，濫用女下屬對自己的尊重信賴，性侵害屬實，依強制性交罪判刑三年十月，可上訴。

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