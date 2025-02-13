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    張介宗弟弟人間蒸發遇害？警：張文宗販毒判17年潛逃

    高雄碎屍人魔張介宗的弟弟張文宗涉毒品案被檢方發布通緝。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄碎屍人魔張介宗的弟弟張文宗涉毒品案被檢方發布通緝。（記者黃佳琳翻攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者黃佳琳、黃良傑／高雄報導〕高雄連續分屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及兩名女性女人並分屍棄置，張的弟弟張文宗目前失蹤，一度傳出可能也遇害，警方澄清，張文宗因毒品案被通緝，才會逃亡不知去向。

    檢警十日押解張介宗返回疑似行凶第一現場的住處公寓勘驗搜索，時間逾五小時，帶回多箱證物比對，前天晚又傳出張嫌胞弟張文宗也失聯，引發關注。

    經查詢，張文宗二○一九年八至十月，曾三度販售毒品海洛因給友人遭警逮捕，一審被判刑八年二月，二審改判十五年十月，上訴最高法院後駁回，全案定讞，檢方加計他前案假釋出獄後累積的殘刑，定執行刑十七年。張文宗入監服刑前人間蒸發，被檢方在二○二三年六月發布通緝迄今。

    知情人士透露，追查楠梓失蹤林婦案時，發現林婦最後行蹤出現在該公寓附近，警方原本一度懷疑設籍該處的張文宗，後經進一步比對才鎖定冷血翁張介宗並發動拘提，排除弟張文宗行凶。

    據了解，張文宗戶籍地也在胞兄張介宗的前鎮住處，離復興派出所頗近，兩地不到一百公尺，警方研判逃亡遭通緝的張文宗應未住在該處，遭胞兄殺害可能性也不大，但還是會積極追查他的下落，以釐清案情。

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