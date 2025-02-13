檢擬禁分屍魔看新聞 法官︰無法滅證 駁回

高雄碎屍人魔張介宗（資料照）的弟弟張文宗失蹤，一度傳出可能遇害，警方澄清，張文宗因毒品案被通緝，才會逃亡。 （記者黃佳琳翻攝）

2025/02/13 05:30

傳張介宗曾將部分遺骸放冰箱 警方︰非事實

〔記者黃佳琳、黃良傑、洪定宏／高雄報導〕高雄連續分屍人魔張介宗涉嫌殘殺兄嫂及兩名女性友人，再分屍棄置，張嫌於二月六日被檢方聲押時，檢察官曾提出禁止張介宗訂報及閱讀涉己新聞的請求，當時法官未同意，隨著案情逐漸加溫，檢方昨再聲請禁止讀報看電視，但法官認為，張被羈押的理由是有滅證之虞，目前已羈押，即使在看所守讀報看電視也無法滅證，駁回檢方聲請。

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雄檢將研議是否抗告

七十三歲張介宗五日因涉嫌殺害七十一歲林姓婦人落網，六日深夜雄檢訊後聲請羈押獲准。據了解，檢方六日聲押張介宗時，曾向法官提出禁止張介宗訂報及閱讀涉己新聞請求，但法官沒有同意。

由於張介宗被羈押時，當時檢警只掌握到林婦一人遇害，但隨著案情展開，張另涉殺害黃姓兄嫂及張女，檢方擔心張嫌在看所守內能隨時掌握到辦案進度，將不利日後偵辦，昨天再向法官聲請禁止他讀報看電視。

高雄地院法官認為，當時羈押張介宗的理由是有滅證之虞，目前人已被羈押，即使在看所守讀報看電視也無法滅證，且檢方所提供的資料也無法認定與滅證有關聯，不符合比例原則，駁回聲請。雄檢表示，將研議是否抗告。

昨天傳出檢警於十日押解張介宗回住處搜索，疑在冰箱內及廚房、公寓樓梯等處採集到血跡反應，已帶回化驗比對，懷疑張嫌碎屍後曾將部分遺骸放入冰箱，再伺機裝袋帶出棄屍。高市警方昨天下午澄清，外傳冰存屍塊、廚房及冰箱採到血跡，相關說法非屬事實。

有民眾赫見疑似內臟 送鑑定

高雄市警方昨天再檢出一張日前打撈的疑似頭部人皮組織，確定與左營失蹤的張婦DNA吻合，是第二塊被確認的張婦屍塊，第一塊被鑑定張婦的屍塊，是一張面積約十五公分胸部皮塊；前天下午在高雄展覽館後方的高雄港水域，有民眾赫見疑似內臟組織漂浮，警方獲報前往打撈，疑似腸部組織的糊狀物，已送交鑑識中心檢驗。

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