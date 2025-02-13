吸3毒 對公務員施暴 判關

毒駕公然挑釁警方，對公務員施暴判關，圖為示意圖。（資料照）

2025/02/13 05:30

毒駕公然挑釁警方 超車急煞逼警停車

〔記者彭健禮／苗栗報導〕李姓男子連續吸食洛因、安非他命、K他命等一級到三級毒品後開車上路，受藥性影響，竟在快速道路上囂張挑釁巡邏警車，先是按喇叭逼警車讓道，超車至前方後又煞車阻擋逼停警車，被逮後又企圖從警局脫逃，遭警壓制才未成功。苗栗地院審理認為，他公然挑釁警方的行為構成「駕駛動力交通工具對公務員執行職務施強暴罪」，將他判決須入獄的八個月徒刑；毒駕部分則判刑六月、脫逃未遂犯行判刑二月。

毒駕另判半年、脫逃未遂判2月

判決指出，李男去年二月陸續吸食海洛因、安非他命、K他命毒品後，深夜開車上路，行經苗栗縣台六線時，看見前方有一輛巡邏警車。

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毒駕的李男不僅未躲避警方巡邏車，反而開車尾隨在警車後方，待駛入台七十二線東西向快速道路西行公館匝道時，竟在匝道路段狂按喇叭，迫使前方警車讓道；李男超車至警車的前方後，又故意煞車阻擋、逼停警車，之後才加速逃逸。

車上員警立即追趕，在苗栗市台七十二線快速公路西向十五公里處將李男攔下逮捕，李落網時精神狀態不穩、語無倫次、大聲咆哮、站立時搖搖晃晃，但身上無酒味，警方研判他吸毒，帶回驗尿。

沒想到李男等待檢驗時，企圖逃跑，被員警壓制未成功。經檢驗，李男的尿液含有可待因、嗎啡、安非他命、K他命等一、二、三級毒品的陽性反應，將他移送法辦。

苗栗地院法官審酌李男罔顧公眾安全，漠視自己安危，施用毒品之後身體控制力不足，已達不能安全駕駛動力交通工具狀態下，仍貿然駕車上路，並對執行職務的員警施以逼車等強暴行為，被逮後又企圖脫逃，不過最終坦承犯行。

法官認定，李男犯「駕駛動力交通工具對於公務員依法執行職務施強暴罪」判刑八月，另犯「施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具罪」判刑六月，以及犯「脫逃未遂罪」判刑二月，後二罪得易科罰金，可上訴。

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