《雲林》每票2萬 大埤農會代表候選人涉賄被訴

2025/02/13 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕全國基層農會選舉本週六登場，雲林縣大埤鄉農會五十八歲李姓會員代表候選人，涉嫌以每票一至兩萬元向會員行賄，雲林地檢署昨偵查終結，依違反農會法起訴李男。這也是全國首件農會會員代表涉賄選被起訴案。

大埤鄉農會這次選舉競爭激烈，農事小組會員代表有七十二人參選，檢警調查，李男為大埤鄉農會會員，登記參選第二十屆怡然村農事小組會員代表，由於小組應選三席，李為取得支持，本月七、八日以每票一至兩萬元，向盧、蘇、陳、陳連、張謝等五名會員行賄，要求選舉時投票給他。

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雲林地檢署接獲情資後，由檢察官彭彥儒指揮縣警局刑警大隊、斗南警分局等單位組成專案小組偵辦，前天發動搜索，帶回涉案六人，李男坦承行賄，訊後以十萬元交保，其他人亦承認收賄，均繳回犯罪所得共六萬元，全案昨偵查終結，依農會法起訴李男。

雲檢表示，根據農業法規定行賄及受賄者，最重均可判處三年有期徒刑，呼籲民眾若查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件獎金兩百萬元，另查獲農會代表或其他樁腳行賄者每檢舉案獎金五十萬元，民眾如發現妨害選舉情事，可撥打檢舉專線0800-027099。

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