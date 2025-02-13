營造AI上市上櫃假象 坑殺4百人23億 台版華爾街之狼 首腦等26人起訴

子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，坑殺投資者共23億4千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」，台北地檢署昨起訴梁慶飛、李克毅等26人。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕男子梁慶飛夥同假律師李克毅等人組吸金集團，涉鎖定經營不善的歐司瑪再生能源等四家公司，透過虛偽增資、變更營業項目等方式，包裝成經營綠能、智慧人車系統、AI、半導體等熱門產業公司，營造即將上市上櫃假象，以叩客方式推銷股票，坑殺投資者共廿三億四千餘萬元，犯罪過程宛如「台版華爾街之狼」；台北地檢署昨依違反證券交易法中的證券詐偽等罪嫌起訴梁慶飛、李克毅等廿六人。

經營不善公司 包裝成熱門產業

檢警調查，梁男夥同男子李順榮，涉從二○二二年起，尋找有一定投資額、經營不善的歐司瑪、寶利通科技、艾創科技、鏵德科技四家公司，與這些公司負責人簽立專屬投資協議，透過虛偽增資、改名、變更營業項目、虛增業務績效等手法，包裝成經營綠能等產業公司。

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叩客推銷股票 夥同假律師吸金

檢警調查，梁另尋人頭股東，由這些人形式上受讓該公司大量股票，並將收受的股票交由與他配合的地下盤商，以隨機電話叩客推銷，聲稱公司即將上市、上櫃，若先買股票，除有價格、張數優惠外，等到上市櫃後可增值數倍出售獲得高額利潤；李克毅則以「恆凱外國法事務律師事務所」名義，向銀行申請數個戶名與「信託、律師」相關帳戶，以取信被害者匯款。

據了解，本案已有四百人提告，但從股票交易數研判，仍有不少被害人未提告，檢方起訴梁慶飛、李克毅、李順榮、寶利通負責人張文遠等廿六人；歐司瑪陳姓負責人已殁不起訴。

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