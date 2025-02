白狼助墨西哥毒梟製毒？高檢署追查

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫,被指控協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」,殘害美國人性命。(資料照)

2025/02/13 05:30

〔記者王定傳/台北報導〕美國保守派作家施威澤(Peter Schweizer)去年發表新書,接受媒體訪問時指控,中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫,協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」,殘害美國人性命;最高檢察署接獲民眾提供相關資訊後,發交高檢署調查。高檢署昨表示,儘速依最高檢指示查明處理。

美作家指控張安樂協助

白狼否認幕後訓練毒梟

「福斯新聞」去年二月報導,施威澤發表的新作「不義之財:為什麼權貴們對中共殺害美國人視而不見(Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans)」,探討「芬太尼(我國列為第二級管制藥品)」危及美國社會的背後脈絡。

施威澤當時接受福斯新聞採訪時說,白狼是一名為中國效力、支持中共的人物,還有中共高官稱他為「老大哥」;白狼領銜的竹聯幫正是輔佐墨國「索諾拉販毒集團」(Sonora Cartel)成為「芬太尼之王」的要角。張安樂事後受訪,否認訓練墨西哥毒梟。

最高檢察署昨天表示,已將相關內容發交高等檢察署查明,並將調查結果陳報最高檢察署。

