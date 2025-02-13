白狼助墨西哥毒梟製毒？高檢署追查

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫，被指控協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」，殘害美國人性命。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕美國保守派作家施威澤（Peter Schweizer）去年發表新書，接受媒體訪問時指控，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂及其所屬竹聯幫，協助訓練墨西哥黑幫成為「芬太尼之王」，殘害美國人性命；最高檢察署接獲民眾提供相關資訊後，發交高檢署調查。高檢署昨表示，儘速依最高檢指示查明處理。

美作家指控張安樂協助

白狼否認幕後訓練毒梟

「福斯新聞」去年二月報導，施威澤發表的新作「不義之財：為什麼權貴們對中共殺害美國人視而不見（Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans）」，探討「芬太尼（我國列為第二級管制藥品）」危及美國社會的背後脈絡。

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施威澤當時接受福斯新聞採訪時說，白狼是一名為中國效力、支持中共的人物，還有中共高官稱他為「老大哥」；白狼領銜的竹聯幫正是輔佐墨國「索諾拉販毒集團」（Sonora Cartel）成為「芬太尼之王」的要角。張安樂事後受訪，否認訓練墨西哥毒梟。

最高檢察署昨天表示，已將相關內容發交高等檢察署查明，並將調查結果陳報最高檢察署。

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