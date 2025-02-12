全球清廉指數 台灣上升3名歷來最佳

廉政署昨日指出，國際透明組織公布2024年清廉印象指數，台灣排名第25名，較2023年第28名上升3名。（資料照）

2025/02/12 05:30

排名第25 超越86％受評國

〔記者王定傳／台北報導〕國際透明組織公布二○二四年清廉印象指數，本次全球共有一八○個國家及地區納入評比，台灣排名第廿五名，較二○二三年第廿八名上升三名，超過全球八十六％受評國家；在亞太地區卅一個受評國家與地區中，排名僅次於新加坡、紐西蘭、澳洲、香港、不丹及日本等國，居亞太第七名，廉政署指出，此一成果彰顯對我國清廉執政的高度肯定。

廉政署指出，總統賴清德上任以來強調清廉勤政，致力落實民主治理與開放政府的理念；行政院卓榮泰院長更將貪瀆零容忍作為核心價值，法務部長鄭銘謙則要求廉政署防貪先行，協助公部門打造值得人民信賴、服務有感的政府。在各部會通力合作下，我國清廉印象指數排名提升至歷來最佳的第廿五名。

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廉政署表示將持續推動多項廉政措施，對外精進各項國際評比，對內彰顯廉能施政成效，例如：持續實踐「聯合國反貪腐公約」落實內國法、推動「透明晶質獎」，激勵公部門落實廉能治理、推動「機關採購廉政平台」成為全球反貪典範、延續「企業服務廉政平台」精神、落實證據嚴謹與科技辦案的肅貪團隊。

廉政署並提及首次運用生成式AI進行跨機關資料庫大數據分析政府採購案件，勾稽出「疑似虛設行號或人頭公司廠商得標採購案」、「涉貪瀆廠商得標採購案」及「拒絕往來廠商曾得標採購案」等三類高風險政府採購案共五九一六件；另外對社會矚目貪瀆案件，亦積極關注掌握案源，除依地檢署指揮偵辦，更著眼預防作為。

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