為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    賭光身家 殺人後申請低收補助踢鐵板

    成功橋下布置攔截網，防止殘骸沖刷進入高雄港。（記者洪臣宏攝）

    成功橋下布置攔截網，防止殘骸沖刷進入高雄港。（記者洪臣宏攝）

    2025/02/12 05:30

    簽賭中過四百萬元

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連續殺人分屍案兇嫌張介宗疑似在殺死兄嫂後，由朋友陪同找到高市議員吳銘賜幫忙申辦低收入補助；吳銘賜昨天證實張嫌來過，他當時話不多、很木訥，曾關過「兩個無期」，後從事鋼構吊裝收入應不差，但也賭很大、曾中過四百萬元，沒想到竟會殺人，反差很大。

    吳銘賜回顧，張嫌是去年十二月十三日，由好友「德哥」陪同來服務處，委請協助申辦低收入戶補助，當時張嫌幾乎都沒說話、感覺很木訥，都是「德哥」在介紹張嫌經歷。

    領過百餘萬勞退金

    特別是「德哥」告知，張嫌關過 「兩個無期」，讓吳銘賜印象深刻，且出獄後還認真工作廿多年；但吳銘賜協助申辦低收入戶補助時，發現張嫌曾領過百餘萬元勞保退休金，主動連繫張嫌，張嫌回應有領，但已借給朋友，吳銘賜建議他要交代金流，否則申請過關機率不高。

    吳銘賜這幾天也關注連續殺人案發展，驚覺嫌犯就是曾來申辦低收入戶的張嫌，且來服務處時可能已殺了人，感覺反差很大。據了解，張嫌兄嫂黃婦去年十一月二十七日與家人連繫後失聯，警方發現黃婦十一月二十九日進入張嫌住處即未再出現，今年二月七日在張嫌住處發現黃婦的血跡。

    曾說華西街有女友

    「德哥」昨也出面指出，自己與張嫌相識五十多年，張嫌出獄後擔任鋼構吊裝小包商，曾參與過一○一、八五大樓、衛武營藝術文化中心、大巨蛋等指標工程，退休後曾領到百餘萬元的勞保退休金。

    他說，張嫌工作認真、體力很好，但也愛賭博，常賭天九牌、簽六合彩或五三九，聽說曾中過四百萬元，但最後還是都沒了；曾聽他提到在華西街有女友，每年都會北上住一段時間，平常聊天內容也多與工作、簽賭有關，很難想像會連續殺人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播