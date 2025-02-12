賭光身家 殺人後申請低收補助踢鐵板

成功橋下布置攔截網，防止殘骸沖刷進入高雄港。（記者洪臣宏攝）

2025/02/12 05:30

簽賭中過四百萬元

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連續殺人分屍案兇嫌張介宗疑似在殺死兄嫂後，由朋友陪同找到高市議員吳銘賜幫忙申辦低收入補助；吳銘賜昨天證實張嫌來過，他當時話不多、很木訥，曾關過「兩個無期」，後從事鋼構吊裝收入應不差，但也賭很大、曾中過四百萬元，沒想到竟會殺人，反差很大。

吳銘賜回顧，張嫌是去年十二月十三日，由好友「德哥」陪同來服務處，委請協助申辦低收入戶補助，當時張嫌幾乎都沒說話、感覺很木訥，都是「德哥」在介紹張嫌經歷。

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領過百餘萬勞退金

特別是「德哥」告知，張嫌關過 「兩個無期」，讓吳銘賜印象深刻，且出獄後還認真工作廿多年；但吳銘賜協助申辦低收入戶補助時，發現張嫌曾領過百餘萬元勞保退休金，主動連繫張嫌，張嫌回應有領，但已借給朋友，吳銘賜建議他要交代金流，否則申請過關機率不高。

吳銘賜這幾天也關注連續殺人案發展，驚覺嫌犯就是曾來申辦低收入戶的張嫌，且來服務處時可能已殺了人，感覺反差很大。據了解，張嫌兄嫂黃婦去年十一月二十七日與家人連繫後失聯，警方發現黃婦十一月二十九日進入張嫌住處即未再出現，今年二月七日在張嫌住處發現黃婦的血跡。

曾說華西街有女友

「德哥」昨也出面指出，自己與張嫌相識五十多年，張嫌出獄後擔任鋼構吊裝小包商，曾參與過一○一、八五大樓、衛武營藝術文化中心、大巨蛋等指標工程，退休後曾領到百餘萬元的勞保退休金。

他說，張嫌工作認真、體力很好，但也愛賭博，常賭天九牌、簽六合彩或五三九，聽說曾中過四百萬元，但最後還是都沒了；曾聽他提到在華西街有女友，每年都會北上住一段時間，平常聊天內容也多與工作、簽賭有關，很難想像會連續殺人。

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