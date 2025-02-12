碎屍魔河邊拋物18次 運屍袋重複用

中山大學副教授田文敏使用水下聲納偵測儀，助警打撈屍塊。 （記者洪臣宏攝）

2025/02/12 05:30

〔記者洪臣宏、陳文嬋、黃佳琳／高雄報導〕碎屍人魔張介宗涉嫌殺害三名女性，警方查出，張嫌犯案後至少到前鎮運河十八次，以腳踏車菜籃運屍塊，丟棄提袋內物品後，再將提袋帶走，這個提袋還反覆使用，張嫌的傾倒動作明顯，行徑大膽。被害人林婦、張婦殘骸陸續出水，警方昨天在成功橋下設下攔截網，縮小搜索範圍，家屬則希望能加強搜尋高雄港擱淺船舶。

高市警方進行第六天前鎮運河打撈作業，除了潛水人員持續搜尋金鞏橋至成功橋及高雄港第廿五至廿七號碼頭，也在成功橋下以細網目漁網布置了攔截網，防止有殘骸被沖到下游的高雄港。

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據了解，張介宗犯案後有十八次騎腳踏車到前鎮河畔，每次都在車上的菜籃放置提袋，並分別在金鞏橋上下游丟棄提袋內物品，傾倒動作明顯，事後將提袋帶走，甚至有反覆使用情形。

外界關切的頭顱及兇刀是定罪焦點，專案小組不排除張介宗將器官及肉分批丟棄在前鎮河，昨天雖未有斬獲，不過中山大學海洋環境暨工程學系副教授田文敏主動伸出援手，帶來水下聲納探測儀探測水下狀況，希望有所突破。

此外，檢警也深入仁武焚化廠翻找貯坑，更查扣前鎮區清潔隊四輛垃圾車行車紀錄器，持續追查三名被害人頭顱下落，但因垃圾車大約只留一週影像，僅能保全張嫌可能棄屍林婦證據；且經比對張嫌的作案時間，相關跡證應已高溫焚化變成底渣，檢警辨識釐清有難度。

高市警局刑警大隊指出，專案小組在鑑識過程中，已執行生物跡證採集，所有管路入出口均蒐證完備，鑑驗出被害人生物跡證，勘驗過程嚴謹、縝密，已鞏固相關犯罪事證。

網友以AI生成繪出碎屍魔張介宗相貌，專案小組成員直說有「99%像」。 （記者黃佳琳翻攝）

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