8個月打電話、傳訊息向女示愛83次／沒跟蹤仍違跟騷法 男遭判刑

陳姓男子被控涉在八個月期間以手機電話、傳訊息共八十三次給女子小梅表達追求、愛慕之意，被女方提告，台南地院依跟蹤騷擾罪判陳男拘役四十日、得易科罰金。（手機示意圖，記者王俊忠攝）

2025/02/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子在台南市永康區某工作場所認識職業女性小梅，萌生追求念頭，陳男從二○二三年九月到二○二四年五月期間，先後撥電話與傳訊息給女方，合計達八十三次，內容多說喜歡、愛對方，要小梅嫁給他。小梅不堪騷擾、害怕不適難入睡，還就醫仰賴安眠藥。台南地院依跟蹤騷擾罪判陳拘役四十日，得易科罰金。

女害怕不適難入睡

判決指出，陳男於二○二三年五月間在台南市永康區某處工作場所認識女子小梅，為追求女方、基於騷擾犯意，從二○二三年九月十五日到二○二四年五月十一日期間，以所有的三個電話門號，分別撥打電話或傳送語音訊息到女方的手機，前後共有八十三次。八十三次的撥電話、傳訊息，大多是向小梅表達很喜歡她、很愛她，希望小梅能嫁給他。但，陳男的連續騷擾舉動讓女方心生畏懼。

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陳男雖坦承有上述撥電話或傳訊息給小梅的舉動，但否認是騷擾，他辯稱是為了向女方追討戒指與欠款才會這麼做，但之後就沒再打電話給小梅了。

男稱為了追討戒指

小梅提出這段時間的受信通聯紀錄與相關紀錄截圖物證，法官表示通聯內容都是陳男為追求女方、向小梅表達好感、追求之意。小梅指被陳男如此騷擾、感到害怕，身體不適、難以入睡，有就醫並需要仰賴安眠藥，日常生活大受影響。

拿不出證據 判拘40天

此外，陳男曾在警詢時坦認在小梅工作地點，與小梅聊天問到是否願意嫁給他？可見小梅指述遭陳男追求騷擾有據；陳男辯稱是為追討戒指與欠款，都未提出相關佐證，證明陳男對小梅確有長期騷擾、反覆實施的行徑，這行為應予譴責，且被告否認犯行，態度難認良好，因此依跟蹤騷擾法第十八條第一項跟蹤騷擾罪，判陳拘役四十日，還可上訴。

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