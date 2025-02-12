AI輔助執法 未繫安全帶無所遁

AI系統能由影像分析辨識高速公路駕駛、乘客未繫安全帶等交通違規行為，還能透過經驗累積，提高精確度。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕國道警察局一直將未繫安全帶視為重要取締項目之一，以往都是利用人力巡邏攔停、人力制高點拍照等手段，去年十月引進AI科技執法，單點試辦已取締二百廿四件。國道警察局表示，AI科技系統有利於節省人力且辨識度較人眼更佳，試辦一年為期，若效率維持高水平，將再評估易肇事路段增加更多AI執法點，目標為覆蓋國道全線，讓取締未繫安全帶無任何死角，用路人勿心存僥倖，以免荷包失血。

已開始試辦

擬覆蓋國道全線

警方目前於國道一號湖口服務區跨越南、北向各建置一組AI科技執法，利用科技手段分辨用路人是否繫上安全帶，影像傳回後再由員警一一過濾，經確認違規即寄發取締通知給用路人。警方表示，這套系統使用的首兩日，就取締十七件違規，效果顯著。

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警方解釋，AI系統除能由影像分析辨識高速公路駕駛、乘客未繫安全帶等交通違規行為，還能透過經驗累積，自我學習調整，辨識度、精確度皆會不斷提高，真正做到零死角，未來測試效果良好，將會持續擴展，計畫國道全線都能做到覆蓋。

警方強調，未依規定繫安全帶導致拋飛致死，占交通意外死亡比例居高不下，前年約為百分之廿二，去年則為百分之廿四，有上升趨勢，設置此套AI科技執法系統，是為了提升駕駛安全意識，讓用路人養成良好習慣。

依「道路交通管理處罰條例」，行駛國道、快速道路未繫安全帶，駕駛罰三千，車內兩人（包含）以上未繫，可罰四千五百元；營業大客車、計程車、租賃車等，乘客經告知仍不願繫安全帶，只處罰乘客。

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