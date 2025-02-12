玩命國道 去年16萬件沒繫安全帶

去年度國道上發生的交通事故中，因未依規定繫上安全帶導致死亡的人數高達20人。（記者徐聖倫翻攝）

2025/02/12 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕行車務必繫上安全帶！國道警察局統計，去年度國道上發生的交通事故中，因未依規定繫上安全帶導致死亡的人數高達廿人，占所有交通事故死亡人數比達百分之二十四，昨日國道警方特別公布去年一段驚悚的車禍行車紀錄器畫面，以提醒用路人上路時務必繫上安全帶。

此外，警方指出，車禍未繫安全帶與繫上安全帶的駕駛拋飛率，相較之下前者為後者的卅倍，死亡率前者則為後者的三．六倍。警方還表示，去年度警方取締未依規定繫安全帶高達十六萬多件，顯然還是有不少用路人觀念不正確，警方將持續加強取締。

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全車都應繫安全帶

警方也提醒，駕駛及前、後座乘客都應繫上安全帶，不滿四歲且體重低於十八公斤幼童，須使用安全座椅。

警方表示，今年度除繼續加強取締未依規定繫上安全帶外，也將加強取締國道上各項違規，旨在期望用路人能夠平安出門、順利回家，以免不必要的意外發生，用路人應養成上車即繫上安全帶的好習慣，同時遵守交通規則，保護自己也保護家人的生命安全。

警方公布的驚悚行車紀錄器畫面，顯示一輛轎車行經國道三號北向廿三公里木柵隧道，駕駛疑恍神導致汽車失控，最後撞上隧道壁後翻覆數圈才停下，車輛所有車窗、天窗、擋風玻璃等全數破裂，七十三歲張姓駕駛因未繫安全帶被拋出車外。

張男傷勢為腦溢血、腰椎骨折，傷勢嚴重，所幸送醫及時保住一命，警方抽血檢測，其酒測值為零。國道警察局表示，張男命大撿回一條命，但發生這種嚴重意外又不繫安全帶的案例，能活下來的實則是少數。

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