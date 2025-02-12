《台東》涉千元賄選 成功鎮農會總幹事收押

台東縣成功鎮農會總幹事張恭銘（右）遭檢警調帶回偵訊後，檢方聲押獲准。（擷取自成功鎮農會臉書）

2025/02/12 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕本週六農會將投票改選幹部，台東縣成功鎮農會先是傳出員工考績遭評丙等，在社群平台控訴不公，再傳總幹事張恭銘涉嫌以每票一千元或禮品賄選，十餘人遭檢警調帶回偵訊，張遭台東地檢署向台東地方法院聲請羈押獲准。

張等10餘人遭檢警調帶回偵訊

基層農會改選將於十五日舉行，台東區農會、成功鎮農會總幹事出現競爭，成功鎮農會尤為激烈。台東區農會傳出黃冠維角逐總幹事，與縣議員吳景愧合作，挑戰欲連任總幹事的李建通，黃是民進黨籍議員黃治維兄長，黃治維則傳出有意參選立委。

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成功鎮農會二○二一年改選翻盤，原總幹事吳全德六連霸失利，當時以五比三通過聘任張恭銘為新任總幹事。據知情者表示，當時張與理事長宋來安合作，如今兩人似拆夥，內部動盪，因競爭激烈，傳出賄選。

台東地檢署表示，檢察官認定張等人分別涉嫌以禮品或每票一千元現金賄賂有選舉權之會員或候選人，涉犯農會法第四十七條之一，犯罪嫌疑重大，考量尚有證人未到庭應證，認為張有勾串共犯、證人之虞，經當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見獲准，另諭知沈姓被告交保三萬元與其餘十名被告限制住居。

1被告三萬元交保 10被告限制住居

先前成功鎮農會總幹事遴聘登記時，有曾品峰欲登記候聘，但資格未過。農會人員表示，由於張恭銘為績優總幹事，依規定第一輪只能單獨由其選舉，因此曾需要在九席理事掌握二分之一、甚至三分之二，待第一輪張恭銘未獲理事推選，方能進入第二輪競選。日前又傳出有農會員工疑因與張派系不同，考績遭評丙等，在臉書社團控訴遭不平待遇，甚至反控農會對其施壓。

知情者表示，受偵訊十餘人中，有各方勢力人馬，「完全看不出到底是誰舉報」。

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