花蓮殺人棄屍案 警方逮1嫌／沙袋包裹水管綑綁 3煞2度棄屍

花蓮縣秀林鄉山區尋獲一具男子屍體疑遭人殺害棄屍，警方逮捕一嫌帶回偵辦。（民眾提供）

2025/02/11 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣廿四歲楊姓男子二日外出後就失蹤，家人報案後，警方依據楊男平時交友關係及線索調閱監視器，發現楊男三日在吉安一處檳榔攤與其他男子共乘一輛汽車後往山區，傳喚楊姓車主到案後供稱楊男已遭殺害棄屍山區，警方昨順利尋獲屍體，但嫌疑人供詞反覆不一，懷疑一行人因毒品、債務關係起爭執殺害楊男，將追查其他涉案共犯。

頭七突破楊姓車主心防 供出失蹤男遭殺害

花蓮縣警局刑警大隊指出，警方前晚深夜在死者頭七的日子順利突破廿二歲楊姓車主心防，供出楊男已經遭殺害棄屍，但楊嫌供詞反覆不一，協請消防局搜山未獲，經專案小組逐一戳破，幾經周旋，昨才透露棄屍在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近深約四十公尺的懸崖下，經花蓮縣消防局搜救人員架繩索垂降山區發現屍體。

請繼續往下閱讀...

搜救人員架繩索垂降山區發現屍體

現場遺體被用工程大型深綠帆布沙袋包裹再用水管綑綁，嫌犯疑似撿沿途道路施工的器材打包屍體後進行棄屍，並非案發現場。楊嫌供稱三人在三日當天只是相約到白鮑溪上游山區吸毒，死者楊姓男子與另名林姓嫌犯疑因債務問題發生口角，楊男遭林姓嫌犯持摺疊刀刺傷並推下白鮑溪谷，不過警方對供詞保持懷疑。

兩人擔心屍體被發現，四日晚又再度回到現場把楊男的遺體拉上來，放在汽車後車廂，然後找另名陳姓友人在秀林山區帶路尋找偏僻處所，五日凌晨二點多，沿銅門部落往龍澗電廠方向，把楊男遺體包裹後丟下山谷棄屍。警方八日追緝到楊男，詳細的犯案動機、致命傷已報請檢察官指揮偵辦，後續將進一步擴大偵辦，以釐清案情。

花蓮縣警局刑警大隊前往棄屍地點及作案車輛蒐證。 （警方提供）

花蓮縣吉安鄉發生一起殺人棄屍案件，死者遭棄屍在秀林山區，刑警大隊前往棄屍山區蒐證。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法