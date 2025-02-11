年初四社區垃圾惡臭 鄰居︰半夜有切剁聲

高雄連環殺人魔故佈疑陣，單車停路口徒步「丟包」。（記者洪定宏翻攝）

2025/02/11 05:30

〔記者洪定宏、蔡清華／高雄報導〕高雄連續殺人分屍案兇嫌張介宗昨天首度被檢警借提押解至疑似行兇的住處，引發民眾圍觀，有老婦怒斥「可惡」，更有人痛罵「畜生」、「敢做不敢當」，居民聲稱曾在半夜聽到菜刀切剁聲、敲打地板聲，也提供張嫌丟棄疑似屍骨的線索。

居民回憶，張嫌在春節前頻繁丟垃圾，但沒傳出惡臭異味，二月一日大年初四環保局開始收垃圾，社區居民先集中垃圾在前鎮區復興路口，再由熱心民眾丟進垃圾車，但丟完後，赫見一灘污水傳出噁心惡臭，還灑洗碗精清理。

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二月三日，環保車載走大型回收物後，張嫌於二月四日或二月五日又丟出一塊木板，但沒有聞到惡臭；二月五日大年初八晚間，居民目睹張嫌被警方逮捕，隔天才知道社區發生分屍案，驚呼「好可怕！」

另有監視器錄到張嫌「故佈疑陣」，二月三日大年初六上午八點多，他騎單車載黑色塑膠袋刻意停在路口，然後徒步到對街丟進垃圾車，再返回騎單車，前後約一分半鐘，當時就有人聞到疑似屍臭味。

張介宗被懷疑涉殺害三名婦人，被害人包括讓他借屋居住的兄嫂黃姓婦人，不過，連日來撈獲的屍塊，僅比對出另兩名失蹤婦人，獨缺凶嫌兄嫂黃婦遺骸，目前唯一的跡證僅是前鎮區張嫌住處內採獲的血跡，家屬仍抱存一絲存活的希望，盼案情早日水落石出。

張嫌年輕時涉搶奪等重罪遭軍法判處無期徒刑，服刑十餘年假釋出獄後和哥哥、嫂嫂一起住在前鎮區，去年五月哥哥因病過世，房子過繼給哥哥的孩子。

張嫌兄嫂則搬到楠梓區，前鎮的公寓由張嫌獨居，兄嫂偶爾會回來看看房子，去年十一月廿九日中午失蹤前最後身影現在前鎮公寓前，警方推測，黃姓婦人（兄嫂）在進屋後可能就慘遭殺害，但張嫌否認犯行。目前警方只掌握到前鎮屋內殘留三婦人的血跡比對跡證，而所打撈上岸的屍塊，尚未比對出兄嫂遺骸。

高雄連環殺人魔故佈疑陣，單車停路口徒步「丟包」。（記者洪定宏翻攝）

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