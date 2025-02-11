殺人魔張介宗首度現場模擬 傳有10人名單

警方在屋內搜到「火辣數獨」。 （讀者提供）

2025/02/11 05:30

張嫌面無表情淡定坐著 警方地毯式搜索 紙張、簿本全扣回

〔記者洪定宏、洪臣宏、黃良傑／高雄報導〕高雄檢警昨天押解連續殺人分屍兇嫌張介宗返回疑似行兇的前鎮區住處二度鑑識勘驗，搜出多箱證物，長達五個半小時才結束。外傳張嫌還有十人名單，警方表示，只要屋內有寫字的紙張、簿本，都全部扣回逐一檢視。

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張嫌五日晚間被捕後，原本檢警七日就要對他的住處進行二度鑑識勘驗，為避免偵辦程序出現任何疏漏，特別向法院聲請搜索票獲准後，改在昨天執行，在張嫌面前逐一搜索、鑑識，查扣的證物都必須讓張嫌簽名。

搜到火辣數獨 疑訓練智力鬥檢警

昨天上午九點多，警方先在張嫌住處社區封街管制，大約十一點押解身材瘦小的張嫌進入公寓，開始搜索及鑑識，共動員約五十名警力，直到下午約四點半才結束，將張嫌還押看守所，共長達五個半小時。檢警押解張嫌進屋後，安排他坐在客房內，再展開地毯式搜索，據轉述，張嫌面無表情，不發一語淡定坐著。

高雄地檢署主任檢察官謝長夏率兩位檢察官到場指揮，高市警察局長林炎田也進入凶宅，警方在屋內搜到「火辣數獨」一書，疑似張嫌用來訓練智力的工具書，要與檢警鬥智。

檢察官大約下午兩點離開張嫌公寓，僅說只是「辦案釐清」。林炎田表示，昨天主要針對先前採集的生物跡證與證物進行比對，對於犯案情節「都沒有問」。

據了解，檢警昨天在張嫌住處搜索帶走不少「紙張」，主因兇嫌曾寫下「死亡紙張」列五人姓名，研判他有簡記書寫習慣，只要屋內有寫字的紙張、簿本，全部扣回逐一檢視。外傳張嫌還有十人名單，紙上疑寫有綽號或不完整的姓或名字，警方對此不願回應。

警方說，鑑識人員特別加強房間和浴室等處的血跡採鑑，並以二米長「管道疏通器」刮取可能的人體組織或血跡，帶回化驗鑑定，並沒有敲打浴室設施。

除了重回張嫌住處搜索外，警方昨天持續在前鎮運河打撈，撈出有二乘以三公分疑似器官組織及用橘色袋子包裝不明物體（證實為口香糖廢棄物），警方表示，打撈行動暫無期限。

專案小組目前撈出22塊屍塊

專案小組目前已撈出廿二塊屍塊，其中十七塊為林婦殘骸，包括手腳掌、皮膚、胃部及鼻子等組織，九日又驗出一塊為張婦胸部組織，案情有重大突破。

高雄連續殺人分屍案，凶嫌張介宗大約昨天被押解回到前鎮凶宅模擬。 （記者李惠洲攝）

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